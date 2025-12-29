A tener en cuenta sobre las multas de tránsito: cuando prescriben las infracciones

Estacionar en doble fila.

Usar la bocina sin necesidad.

Exceder hasta un 10% el límite de velocidad permitido.

Conocer la naturaleza de la infracción es fundamental para determinar cuándo prescribe y si hay acciones que puedan interrumpir ese período. Si ha transcurrido el tiempo sin ninguna acción que interrumpa el proceso, es posible evitar el pago de la multa.

Los plazos de prescripción

Los plazos de prescripción para multas de tránsito varían significativamente entre provincias. A continuación, un breve resumen:

Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)

Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)

Chubut: 6 meses (sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)

Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)

Corrientes, San Juan y Tierra del Fuego: 2 años

Neuquén y Córdoba: 3 años (todas las faltas)

Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta y San Luis: 5 años

Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán: siguen el criterio nacional.

Es crucial recordar que las multas pueden extinguirse si el acreedor no reclama su pago dentro del plazo establecido.

Los beneficios y consecuencias de no pagar

Quienes abonen la multa dentro del período de pago voluntario, indicado en la primera notificación, acceden a un 50% de descuento sobre el valor mínimo de la infracción. En el caso de actas automáticas, el vencimiento figura en el documento. Para actas labradas manualmente por inspectores, el plazo es de 30 días hábiles desde su emisión.

Por el contrario, si no se paga en los plazos establecidos, el conductor se expone a recargos, intereses, imposibilidad de renovar la licencia de conducir, e incluso acciones judiciales para el cobro. También pueden bloquearse trámites administrativos del vehículo o restringirse derechos para circular.