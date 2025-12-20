La multa de tránsito que alcanza los $200.000: a qué hay que prestar atención
La Ciudad de Buenos Aires actualizó los montos de las infracciones y algunas superan los $3.000.000. Conocé todos los detalles en la nota.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante las últimas semanas, ajustó los montos de las multas de tránsito para quienes incumplan las normas establecidas. Entre las infracciones que generan mayor impacto económico y preocupación aparecen las relacionadas con el estacionamiento indebido, como ocupar rampas, veredas o espacios destinados a personas con discapacidad y adultos mayores.
Con el nuevo ajuste por parte de la ciudad, las infracciones comienzan en $40.000 y superan los $3 millones, generando un fuerte golpe al bolsillo. Sin embargo, las autoridades buscan que los conductores cumplan con as normas y prioricen la seguridad vial en todo momento.
Las multas de tránsito en la Ciudad
- Multa máxima por superar los 140 km/h: $ 3.194.040 (4000 UF)
- Penalidad máxima por cruzar una barrera baja: $ 1.597.020 (2000 UF)
- Multa máxima por conducir bajo los efectos del alcohol: $ 1.597.020 (2000 UF)
- Tope por pasar un semáforo en rojo: $ 1.197.765 (1500 UF)
- Circular con la patente tapada: $ 798.510 (1000 UF)
- Multa mínima por exceder los 140 km/h: $ 319.404 (400 UF)
- Penalidad mínima por cruzar barrera baja: $ 319.404 (400 UF)
- Estacionar en rampas o espacios reservados para personas con discapacidad: $ 239.553 (300 UF)
- Multa mínima por cruzar un semáforo en rojo: $ 239.553 (300 UF)
- Enviar mensajes de texto mientras se maneja: $ 159.702 (200 UF)
- Prestar el vehículo a un menor de edad: $ 159.702 (200 UF)
- Intentar evadir el pago del peaje en autopistas de AUSA: $ 119.776,50 (150 UF)
- No realizar el grabado obligatorio de autopartes: $ 119.776,50 (150 UF)
- Infracción base por alcoholemia positiva (0,5 g/l): $ 119.776,50 (150 UF)
- No usar el cinturón de seguridad: $ 79.851 (100 UF)
- Utilizar el celular al conducir: $ 79.851 (100 UF)
- Mal estacionamiento: $ 79.851 (100 UF)
- Circular sin VTV vigente: $ 79.851 (100 UF)
- Conducir con auriculares: $ 79.851 (100 UF)
- Exceder la velocidad permitida hasta 20 km/h en calles o 40 km/h en vías rápidas: $ 55.895,70 (70 UF)
- No respetar la velocidad mínima obligatoria: $ 55.895,70 (70 UF)
- Manejar sin licencia habilitante: $ 39.925,50 (50 UF)
Quiénes no tendrán que pagar las multas de tránsito y por qué
Según la Ley Nacional de Tránsito, las multas no son indefinidas: cuentan con un plazo de vigencia conocido como prescripción. Transcurrido este período, la autoridad ya no puede exigir su pago.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el tiempo de prescripción varía según la provincia donde se cometió la infracción, por lo que cada conductor debe estar atento al lugar exacto en que fue sancionado para conocer sus derechos y obligaciones.
Una por una, cuándo prescribe las multas en cada provincia
- Buenos Aires: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Ciudad de Buenos Aires: 5 años (todas las faltas)
- Chaco: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Chubut: 6 meses (faltas sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)
- Catamarca: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)
- Córdoba: 3 años (todas las faltas)
- Corrientes: 2 años (todas las faltas)
- Entre Ríos: 5 años (todas las faltas)
- Formosa: 1 año (leves), 2 años (graves)
- Jujuy: 5 años (todas las faltas)
- La Pampa: 5 años (todas las faltas)
- La Rioja: 5 años (todas las faltas)
- Mendoza: 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)
- Misiones: 5 años (todas las faltas)
- Neuquén: 3 años (todas las faltas)
- Río Negro: 5 años (todas las faltas)
- Salta: 5 años (todas las faltas)
- San Juan: 2 años (todas las faltas)
- San Luis: 5 años (todas las faltas)
- Santa Cruz: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Santa Fe: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Santiago del Estero: 2 años (leves), 5 años (graves)
- Tierra del Fuego: 2 años (todas las faltas)
- Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves)
