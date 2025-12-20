La multa de tránsito que alcanza los $200.000: a qué hay que prestar atención

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante las últimas semanas, ajustó los montos de las multas de tránsito para quienes incumplan las normas establecidas. Entre las infracciones que generan mayor impacto económico y preocupación aparecen las relacionadas con el estacionamiento indebido, como ocupar rampas, veredas o espacios destinados a personas con discapacidad y adultos mayores.