Lanata le agradece a Burlando por llevarlo a juicio

“Ayer (miércoles) el señor Burlando dijo que me va a hacer juicio. Yo le quiero agradecer mucho esto, me encanta que nos haga juicio, me parece buenísimo. Es una oportunidad para que se sepa cómo es su conducta y qué cosas hace”, dijo Lanata en el aire de radio Mitre, tras aclarar que “muchas personas” le habían pedido que no se refiriera al tema.

Y agregó: “O sea que, en buena hora el juicio y estamos dispuestos a participar de él. Probablemente mi abogado en el juicio sea Gabriel Cavallo, ex juez federal y ex socio nuestro en Crítica. O sea que nos vamos a comprar pochoclo y nos vamos a divertir en el juicio”.

Y, sobre el final de su comentario, Lanata lanzó: “Humildemente, le recomendamos a Burlando que repase sus textos de Derecho por si los tiene olvidados”.