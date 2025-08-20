Abrupta baja de temperaturas en Buenos Aires: tras las lluvias y los vientos fuertes vuelve el frío al AMBA
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia que se irán las lluvias pero bajarán fuerte las marcas térmicas en el AMBA.
Después de una jornada marcada por la ciclogénesis, que dejó lluvias intensas, calles anegadas y ráfagas de viento que superaron los 70 km/h, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense vuelve a dar un giro: se espera un marcado descenso de la temperatura que devolverá el frío al AMBA.
El invierno no quiere irse pero todo indica que los próximos días de frío importante serían los últimos del año en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Del temporal al frío de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que, con el alejamiento del ciclón extratropical, las precipitaciones irán disminuyendo entre la noche del miércoles y el jueves. Sin embargo, detrás del sistema frontal ingresa una masa de aire frío que provocará un abrupto descenso térmico.
Para este jueves se prevén mínimas entre 5 y 7 grados, mientras que las máximas apenas rondarán los 10 a 12 grados en la Ciudad y alrededores. Será un cambio brusco después de varios días con temperaturas más templadas.
Cómo sigue el clima en el AMBA
- Jueves: nublado, frío y ventoso. Mínima de 6°, máxima de 11°.
- Viernes: leve mejora en el cielo, pero el frío continuará con mínimas de 4° y máximas de 12°.
- Fin de semana: el sábado se presentará con heladas matinales en zonas suburbanas y una máxima que no superará los 13°. El domingo, las condiciones seguirán estables, aunque el frío se mantendrá como protagonista, con buena presencia de sol.
Recomendaciones ante la baja de temperatura
- Abrigarse bien en las primeras horas de la mañana y la noche.
- Extremar cuidados con personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.
- Evitar el uso de braseros y calefactores sin ventilación adecuada.
Un invierno que no afloja
El retorno del aire polar después del temporal confirma que agosto todavía tiene reservados varios episodios de frío intenso.
Tras la ciclogénesis y los vientos, ahora el desafío para los porteños será enfrentar nuevamente las bajas temperaturas que, según el SMN, se mantendrán al menos hasta la próxima semana.
