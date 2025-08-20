Abrupta baja de temperaturas en Buenos Aires: tras las lluvias y los vientos fuertes vuelve el frío al AMBA

Recomendaciones ante la baja de temperatura

Abrigarse bien en las primeras horas de la mañana y la noche.

Extremar cuidados con personas mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias.

Evitar el uso de braseros y calefactores sin ventilación adecuada.

Un invierno que no afloja

frio frio polar El frío polar se hace sentir.

El retorno del aire polar después del temporal confirma que agosto todavía tiene reservados varios episodios de frío intenso.

Tras la ciclogénesis y los vientos, ahora el desafío para los porteños será enfrentar nuevamente las bajas temperaturas que, según el SMN, se mantendrán al menos hasta la próxima semana.