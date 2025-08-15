Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 15 de agosto
El Servicio Meteorológico Nacional prevé otra jornada con mucho frío para el cierre de la semana en el AMBA.
En medio del notorio descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé un cierre de semana con buenas condiciones del clima y mucho frío.
De esta manera, para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con bajas temperaturas de entre 4 y 12 grados, pero con cielo despejado en el día, y parcialmente nublado en la noche.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Si bien el pronóstico extendido del SMN no preveía precipitaciones hasta el martes de la próxima semana, cambió en las últimas horas y el regreso del mal clima sería inminente, en pleno fin de semana largo.
De esta manera, mientras se anticipa un leve repunte térmico, el sábado regresaría la inestabilidad en una jornada que se espera con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, con marcas de entre 5 y 13 grados.
Ambos pronosticadores informaron que el domingo del Día del Niño transcurriría con buenas condiciones: cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con temperaturas de entre 9 y 16 grados.
