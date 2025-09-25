Absolvieron a Andrea del Boca en la causa por financiación pública de "Mamá corazón"

Andrea del Boca fue procesada en 2019, acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización de “Mamá Corazón", una telenovela grabada en 2015 por la productora A+A Group SRL que, pese a que comenzó a editarse, nunca se emitió.

El elenco lo completaba Anna del Boca, Graciela Pal, Patricia Etchegoyen, Marcelo De Bellis, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese, Sebastián Almada, Agustina Lecouna y Germán Krauss.

El pasado 21 de agosto la fiscalía había pedido tres años y medio de prisión para la actriz, acusándola de ser supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta.