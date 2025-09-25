Absolvieron a Andrea del Boca en la causa por financiación pública de "Mamá corazón"
La actriz había sido procesada y acusada de recibir 36 millones de pesos para la realización de la novela que nunca se emitió.
Andrea del Boca fue absuelta hoy en la causa por defraudación al Estado. La actriz había sido procesada y acusada de recibir 36 millones de pesos para la realización de la novela “Mamá Corazón", la cual protagonizó y produjo.
La decisión de absolver a Del Boca fue tomada por el Tribunal Oral Federal 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, en el marco del juicio que había iniciado el 6 de marzo de 2025.
En la causa los jueces también absolvieron al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, al exrector de la UNSAM, Carlos Rafael Ruta, y al exsecretario general de esa universidad, Carlos Maximiliano Schwerdtfeger.
También fueron absueltos Nahuel Billón Ahumada, Nadia Marina Jacky, Liliana Amalia Mazure, Alberto Daniel García, Luis Vitullo, María Lucrecia Cardoso y Hugo Jorge Nielson.
La audiencia se realizó este mediodía de forma virtual donde la actriz solo se limitó a pronunciar unas palabras dirigidas al tribunal que la juzgó. “En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles”, expresó.
Andrea del Boca fue procesada en 2019, acusada de haber recibido 36 millones de pesos para la realización de “Mamá Corazón", una telenovela grabada en 2015 por la productora A+A Group SRL que, pese a que comenzó a editarse, nunca se emitió.
El elenco lo completaba Anna del Boca, Graciela Pal, Patricia Etchegoyen, Marcelo De Bellis, Gladys Florimonte, Pablo Novak, Julián Weich, Matías Alé, Belén Francese, Sebastián Almada, Agustina Lecouna y Germán Krauss.
El pasado 21 de agosto la fiscalía había pedido tres años y medio de prisión para la actriz, acusándola de ser supuesta partícipe necesaria de administración fraudulenta.
