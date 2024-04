Abuso sexual en Vélez: Sebastián Sosa reconoció un "WhatsApp secundario" con el que se comunicó con la denunciante

Ahora, el jugador reconoció que tiene un “Whatsapp secundario” para evitar que su esposa, la influencer y emprendedora Stephani Correa, mire los mensajes que envía o recibe en su “número oficial”, que ella suele revistar vía web.

“Le empecé a mandar mensajes (a la denunciante) desde otro Whatsapp en mi celular”, reconoció Sosa, señalando que “por suerte los mandé por ahí, porque si no los hubiera borrado para no tener problemas con mi señora”.

“Si yo hubiera mandado de mi número oficial, hubiera borrado todo como le pedí a ella. Si mi señora está viendo el Whatsapp web tal vez me meto en un lío por una boludez. No desestimo el tema de que alguien venga a tomar algo al hotel. No borré ni un mensaje de esa conversación, está todo para exponerlo”, declaró el ante la Justicia.

La versión de Sebastián Sosa sobre lo ocurrido en el hotel de Tucumán

Con relación al presunto hecho de abuso sexual ocurrido en un hotel de Tucumán, por el que está imputado, Sosa declaró: “Yo seguí la nuestra ahí, me pareció que algo comentaron. Cuando miro, Florentín la estaba masajeando (a la denunciante), había música también, fue una cuestión de ellos. Estuvieron masaje va y masaje viene. Nunca la vi incómoda, en ningún momento. Se lo dije a ella, que no la vi mal”.

“Hasta ahí pude ver. Después el ‘paragua’ le da un beso, la situación se puso cachonda entre ellos. Yo ya había conversado con mi señora y le había dicho hace unos minutos que me quería dormir, se me había apagado un poco la energía. Escucho unos besos, que se ponen cachondos, apagué la tele, quedó música de fondo”.

Y añadió: “No veo, pero escucho situaciones de besos y cachondeo. Escucho gemidos también. Seguido ese acto, me di vuelta y me dormí. Un rato largo después escuché conversaciones, no sé cuánto dormí. Distingo conversaciones de Osorio con ella, había risas”.