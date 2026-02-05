Abusó de su hermana y escapó a Chaco: lo agarraron en Retiro cuando quiso volver a Buenos Aires

Cómo fue el sigiloso operativo en Retiro

Tras esto, la jueza Inés Cantisani, integrante del TOC N°16, ordenó su captura y dio intervención a la secretaría de Captura de Prófugos (Secap), la cual solicitó la colaboración de la División Delitos contra la Integridad Sexual para ubicar al agresor.

En ese contexto, tras arduas tareas de inteligencia, se determinó que el condenado se había fugado a Las Breñas, provincia de Chaco, pero que tenía previsto regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

De esta forman, el Ministerio de Seguridad Nacional ordenó la intervención de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA).

Como consecuencia, efectivos de la División Comisaría Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Buenos Aires de la PFA establecieron que el imputado arribaría al lugar a bordo de un micro de larga distancia procedente de la provincia del Chaco, según informaron fuentes policiales.

En la terminal se desplegó un sigiloso operativo de vigilancia mediante el cual lograron identificar a Jorge E. E. cuando descendía de un micro sobre la plataforma 45. El hombre fue interceptado e identificado mediante el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), constatándose que poseía un pedido de captura vigente por el mencionado delito.

La jueza Cantisani dispuso la inmediata detención del condenado, ordenando que personal de la División Delitos Contra la Integridad Sexual de la PFA procediera a su traslado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad, donde quedó alojado a disposición de la Justicia, a la espera de los trámites procesales de rigor.