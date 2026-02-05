Le robaron la moto que su mamá le había regalado antes de morir: su desesperado pedido
En menos de un minuto, delincuentes se llevaron el rodado que la víctima utilizaba como herramienta de trabajo para mantener a sus dos hijos.
Un hombre fue víctima de un dramático y angustiante robo en el barrio San Vicente, en la ciudad de Córdoba, donde delincuentes se robaron la moto que su madre le había regalado antes de fallecer y la cual utilizaba como herramienta de trabajo para mantener a sus dos hijos.
El hecho de inseguridad se produjo este jueves, pasadas las 5 de la mañana, en Pasaje Teófilo Braga al 1500, cuando tres delincuentes arrastraron la moto que estaba estacionado frente la casa de la víctima y se la llevaron en cuestión de segundos. Toda la secuencia quedó registrada en una cámara de vigilancia.
En el video se observa a los tres ladrones acercándose sigilosamente en plena madrugada al rodado, una Rouser gris modelo 2024 que se encontraba bajo un pequeño techo improvisado.
A pesar de que en el lugar había un cartel que advertía sobre la presencia de cámaras de seguridad, los ladrones actuaron con total impunidad y tras varias maniobras lograron llevarse la moto a rastras.
Desesperado pedido: busca recuperar la moto para poder trabajar
Para Nelson, la víctima, el robo no solo significó la pérdida de su principal herramienta de trabajo, ya que utilizaba la moto para realizar viajes con Uber y así poder mantener a sus dos hijos, sino también un golpe emocional: se la había regalado su madre poco antes de fallecer.
“Esa moto me la compró mi mamá. Yo no podía hacerlo porque la estaba cuidando, estaba enferma y mis ingresos eran muy bajos. Ella la sacó con su DNI y me la regaló. A los cuatro meses murió”, contó visiblemente conmovido en diálogo con a ElDoce.tv.
Tras la muerte de su mamá, Nelson dejó el departamento donde vivían juntos y se mudó a San Vicente con la intención de volver a empezar. “Con la moto estaba saliendo adelante otra vez, podía trabajar y ganar unos pesos más”, explicó. Incluso, ante la constante inseguridad en la zona, se había encargado de colocar cámaras y un cartel de advertencia, pero a los ladrones ni les importó. ladrones. “Le han robado a varios en la cuadra, hacen lo que quieren”, lamentó.
Hoy, sin su fuente de ingresos y con la carga emocional de haber perdido el último regalo de su madre, Nelson pide ayuda para recuperar la moto. “Ahora me quedé sin trabajo. Soy papá de dos nenes y con lo que gano no me alcanza. Con esto me cortaron los pies, no sé qué más hacer, estoy desesperado”, cerró.
