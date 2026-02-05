Le robaron la moto que su mamá le había regalado antes de morir: su desesperado pedido

robo moto

“Esa moto me la compró mi mamá. Yo no podía hacerlo porque la estaba cuidando, estaba enferma y mis ingresos eran muy bajos. Ella la sacó con su DNI y me la regaló. A los cuatro meses murió”, contó visiblemente conmovido en diálogo con a ElDoce.tv.

Tras la muerte de su mamá, Nelson dejó el departamento donde vivían juntos y se mudó a San Vicente con la intención de volver a empezar. “Con la moto estaba saliendo adelante otra vez, podía trabajar y ganar unos pesos más”, explicó. Incluso, ante la constante inseguridad en la zona, se había encargado de colocar cámaras y un cartel de advertencia, pero a los ladrones ni les importó. ladrones. “Le han robado a varios en la cuadra, hacen lo que quieren”, lamentó.

Hoy, sin su fuente de ingresos y con la carga emocional de haber perdido el último regalo de su madre, Nelson pide ayuda para recuperar la moto. “Ahora me quedé sin trabajo. Soy papá de dos nenes y con lo que gano no me alcanza. Con esto me cortaron los pies, no sé qué más hacer, estoy desesperado”, cerró.