Rescataron a una joven víctima de trata en Córdoba: la pista que cambió todo
Un elemento revelador permitió ubicarla en una pequeña ciudad al sur de la provincia. Su pareja fue detenida.
Una joven de 21 años que era buscada desde hacía un mes fue rescatada en la provincia de Córdoba. Por el hecho detuvieron a su pareja, señalado como su presunto captor. Una pista mínima fue decisiva para dar con paradero.
El hallazgo ocurrió en una zona rural de Saturnino María Laspiur, una pequeña localidad al sur de la provincia, a unos 40 kilómetros de la ciudad de San Francisco.
La víctima, identificada como M.B., se encontraba desaparecida desde hacía un mes y era intensamente buscada luego de que su hermana radicara una denuncia ante la Fiscalía Federal de Villa María por presunta trata de personas con fines de explotación laboral
Según el relato de la denunciante, su hermana presentaba problemas de salud mental y había viajado con su pareja a la ciudad de Villa María, Córdoba. Sin embargo, con el correr de los días, se había comunicado con su familia a través de audios en los que pedía ayuda y aseguraba que el sujeto la mantenía retenida contra su voluntad.
Tras esto, efectivos de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Villa María de la Policía Federal realizaron diversas tareas investigativas con el fin de establecer el paradero de la joven.
La búsqueda se activó a partir de esos mensajes de auxilio enviados por la joven. Primeramente, se logró establecer que la víctima había intentado comunicarse con sus familiares a través de una línea telefónica que utilizaba a escondidas de su captor, advirtiéndoles el padecimiento que se encontraba sufriendo.
Con estos elementos, se pudo localizar la línea activa mediante la cual se enviaban los audios y se efectuó la geolocalización de las antenas utilizadas. Esto permitió detectar presencia del celular en Saturnino María Laspiur.
El operativo de búsqueda comenzó el lunes por la noche y se extendió hasta el martes a la mañana. En medio del procedimiento, efectivos policiales hallaron dos tarjetas de débito a nombre de la joven, así como también una mochila con prendas de vestir varias, un set de cosméticos de uso femenino. En el lugar encontraron a su vez el DNI y un boleto de compraventa de un automotor a nombre de su pareja.
Durante las horas siguientes se intensificaron los rastrillajes y se sumaron al operativo cannes detectores aportados por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Finalmente, producto de las arduas recorridas realizadas por los efectivos, se logró la localización de la joven y de su presunto captor, quienes se encontraban desplazándose por un campo cercano a bordo de un automóvil, según detallaron fuentes policiales.
La joven fue rescatada por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal y asistida por personal especializado, disponiéndose su traslado al Polo de la Mujer, en la ciudad de Córdoba Capital.
En tanto, el imputado, argentino de 21 años, fue detenido y trasladado al Servicio Penitenciario Nº 5 de la ciudad de Villa María, quedando a disposición de la Justicia y a la espera de las actuaciones procesales de rigor.
Durante el procedimiento se contó con la colaboración de personal de las DUOF San Francisco, Bell Ville y Rafaela de la PFA, así como también con el apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba y del Gabinete Psicológico de Gendarmería Nacional (GNA).
