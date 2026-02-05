Rescataron a una joven víctima de trata en Córdoba: la pista que cambió todo

La búsqueda se activó a partir de esos mensajes de auxilio enviados por la joven. Primeramente, se logró establecer que la víctima había intentado comunicarse con sus familiares a través de una línea telefónica que utilizaba a escondidas de su captor, advirtiéndoles el padecimiento que se encontraba sufriendo.

Con estos elementos, se pudo localizar la línea activa mediante la cual se enviaban los audios y se efectuó la geolocalización de las antenas utilizadas. Esto permitió detectar presencia del celular en Saturnino María Laspiur.

El operativo de búsqueda comenzó el lunes por la noche y se extendió hasta el martes a la mañana. En medio del procedimiento, efectivos policiales hallaron dos tarjetas de débito a nombre de la joven, así como también una mochila con prendas de vestir varias, un set de cosméticos de uso femenino. En el lugar encontraron a su vez el DNI y un boleto de compraventa de un automotor a nombre de su pareja.

Durante las horas siguientes se intensificaron los rastrillajes y se sumaron al operativo cannes detectores aportados por la Policía de la Provincia de Córdoba.

Finalmente, producto de las arduas recorridas realizadas por los efectivos, se logró la localización de la joven y de su presunto captor, quienes se encontraban desplazándose por un campo cercano a bordo de un automóvil, según detallaron fuentes policiales.

La joven fue rescatada por agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal y asistida por personal especializado, disponiéndose su traslado al Polo de la Mujer, en la ciudad de Córdoba Capital.

En tanto, el imputado, argentino de 21 años, fue detenido y trasladado al Servicio Penitenciario Nº 5 de la ciudad de Villa María, quedando a disposición de la Justicia y a la espera de las actuaciones procesales de rigor.

Durante el procedimiento se contó con la colaboración de personal de las DUOF San Francisco, Bell Ville y Rafaela de la PFA, así como también con el apoyo de efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba y del Gabinete Psicológico de Gendarmería Nacional (GNA).