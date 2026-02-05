Declararon la emergencia fitosanitaria por el Picudo Rojo de las Palmeras: qué es y qué hace

Picudo Rojo de las Palmeras Picudo Rojo de las Palmeras

Plan de contingencia y erradicación





De la misma manera, la normativa obliga a todos los funcionarios y/o responsables a tener que denunciar “cualquier circunstancia detecten la presencia de ejemplares compatibles con la plaga en cualquiera de sus estadios (larva, pupa, adulto) y/o daños sospechosos del Picudo Rojo de las Palmeras”. Asimismo, aclararon que la alerta deberá ser realizada en la oficina del SENASA más cercana o por cualquier medio de comunicación vinculado al organismo.

Estas acciones deberán ser ejecutadas a cargo de los responsables, en línea con lo dispuesto por la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal.

Dado que no existen productos registrados en el país para el control de esta plaga, el Senasa autorizó de manera provisoria y excepcional, y hasta junio de 2027, el uso de determinados principios activos para tratamientos de endoterapia y exoterapia en palmeras.

Entre ellos se encuentran acetamiprid, benzoato de emamectina, carbaril, dimetoato, dinotefuram, fosmet, imidacloprid y tiametoxam, con condiciones específicas de aplicación, señalización de ejemplares tratados y restricciones de reingreso a las áreas intervenidas.

Asimismo, se estableció que no podrán consumirse los frutos de palmeras sometidas a tratamiento.

La Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa quedó facultada para prorrogar la emergencia, modificar el área afectada, actualizar los principios activos autorizados e implementar medidas complementarias para evitar la dispersión de la plaga.