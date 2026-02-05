Declararon la emergencia fitosanitaria por el Picudo Rojo de las Palmeras: qué es y qué hace
Una denuncia radicada en enero de este permitió identificar a los insectos en el territorio.
En los últimos meses se detectaron indicios de la presencia de la plaga conocida como Picudo Rojo de las Palmeras en la isla Martín García, por eso el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la emergencia fitosanitaria por el plazo de un año.
La medida fue oficializada esta madrugada, por medio de la publicación de la Resolución N° 133/2026 en el Boletín Oficial. Con la aprobación de la presidente del SENASA, María Beatriz Giraudo Gaviglio, se estableció que la emergencia estará vigente hasta el 30 de junio de 2027.
Según detalla la norma, en enero de 2026 se notificaron a través del Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (Sinavimo)daños compatibles con el Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) en ejemplares de Phoenix canariensis, junto con la presencia de insectos en estado adulto y juvenil.
Las muestras recolectadas fueron analizadas por la Dirección de Laboratorio Vegetal, dependiente de la Dirección General de Laboratorios y Control Técnico del Senasa, que confirmó la identificación de la plaga, cuyo estatus sanitario para la Argentina era hasta ahora el de Plaga Cuarentenaria Ausente.
“El área bajo Emergencia Fitosanitaria abarca la superficie correspondiente a la isla Martín García, perteneciente al partido de La Plata, Provincia de Buenos Aires”, aclararon, tras apuntar que deberán ponerse en marcha las políticas obligatorias de prevención, vigilancia y control de la plaga.
Plan de contingencia y erradicación
De la misma manera, la normativa obliga a todos los funcionarios y/o responsables a tener que denunciar “cualquier circunstancia detecten la presencia de ejemplares compatibles con la plaga en cualquiera de sus estadios (larva, pupa, adulto) y/o daños sospechosos del Picudo Rojo de las Palmeras”. Asimismo, aclararon que la alerta deberá ser realizada en la oficina del SENASA más cercana o por cualquier medio de comunicación vinculado al organismo.
Estas acciones deberán ser ejecutadas a cargo de los responsables, en línea con lo dispuesto por la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal.
Dado que no existen productos registrados en el país para el control de esta plaga, el Senasa autorizó de manera provisoria y excepcional, y hasta junio de 2027, el uso de determinados principios activos para tratamientos de endoterapia y exoterapia en palmeras.
Entre ellos se encuentran acetamiprid, benzoato de emamectina, carbaril, dimetoato, dinotefuram, fosmet, imidacloprid y tiametoxam, con condiciones específicas de aplicación, señalización de ejemplares tratados y restricciones de reingreso a las áreas intervenidas.
Asimismo, se estableció que no podrán consumirse los frutos de palmeras sometidas a tratamiento.
La Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa quedó facultada para prorrogar la emergencia, modificar el área afectada, actualizar los principios activos autorizados e implementar medidas complementarias para evitar la dispersión de la plaga.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario