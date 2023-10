Accidente fatal en el Acceso Oeste: quiénes eran las tres jóvenes que murieron

El impacto fue tan fuerte que el Peugeot golpeó contra la parte superior del guardarrail, voló y cayó aproximadamente unos 20 metros más adelante, donde terminó impactando contra una estructura ubicada en el costado de donde están las cabinas del peaje.

Las tres eran de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza, y regresaban a sus hogares por el acceso Oeste cuando se produjo el siniestro que les costó la vida.

ACCIDENTE ACCESO OESTE

En el momento del incidente, la calzada estaba resbaladiza por la lluvia de la madrugada del domingo. Policía Federal y Gendarmería realizaron las pericias. Mientras que la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°10 de General Rodríguez.

Horas antes del siniestro, Stefanía compartió un video en su cuenta de Instagram, publicado por Sheila, mostrándolas celebrando Halloween en un boliche. "Jangueando", escribió junto a la bandera de China y etiquetó a sus amigas.

La joven solía compartir imágenes y videos de diferentes salidas que hacía con sus amigas. Además, cada tanto mostraba su fanatismo por los autos subiendo fotos de deportivos de alta gama. Este trágico incidente conmovió profundamente a la comunidad.

Este lunes, las redes sociales de las jóvenes comenzaron a recibir mensajes de despedida. “Me dejaste un vacío enorme, todavía no puedo entender que ya no estás. No encuentro las palabras para expresar mi dolor, no las hay. Te voy a extrañar todos los días. Descansa en paz”, escribió una amiga de Stefanía Flores, la conductora del Peugeot 208.

“Estoy triste por no haberme podido despedir de vos. Teníamos nuestras diferencias, pero siempre fuimos de frente y nos apoyábamos en todo momento. Nos quedaron tantas cosas por hacer y conocer. En otra vida será. Ojalá puedas descansar en paz y desde arriba puedas guiar y cuidar a tus papás en este momento de mucho dolor. Te amo mucho”, agregó la misma amiga.