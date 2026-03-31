La Justicia ordenó a Fate pagar los salarios adeudados a sus trabajadores

Al analizar el caso, el juez de Cámara José Alejandro Sudera sostuvo que “la circunstancia de que la medida cautelar coincida en su objeto […] con lo que eventualmente sea materia de la cuestión de fondo, no impide viabilizar un planteo como el formulado”, en línea con precedentes de la Corte Suprema.

El magistrado, a cuyo voto adhirió la camarista Andrea Vior, recordó que las medidas cautelares pueden ser admitidas incluso cuando se superponen con el objeto principal del litigio, siempre que se acrediten los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

Sobre este punto, destacó que la prueba incorporada al expediente demuestra, en principio, la existencia de un acuerdo homologado entre la empresa y el sindicato, en el que Fate asumió “el compromiso de no producir despidos de trabajadores sin causa” hasta el 30 de junio de 2026.

Para la Cámara, ese elemento resultó clave para tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por el gremio. Además, se valoró que la autoridad administrativa había dictado y prorrogado la conciliación obligatoria, así como también que el Ministerio de Capital Humano anunció sanciones contra la empresa por falta de pago de salarios.

En cuanto al peligro en la demora, el juez fue categórico: “Encontrándose en juego el pago de salarios de más de novecientos trabajadores me resultaría vergonzoso extenderme en explicaciones sobre el requisito en cuestión”.

El fallo también avaló la legitimación del sindicato para impulsar la medida, al señalar que tiene facultades para “defender y representar […] los intereses individuales y colectivos de los trabajadores”.

Con estos fundamentos, la Cámara resolvió hacer lugar a la cautelar y ordenó a Fate que abone los salarios adeudados a los trabajadores alcanzados por el acuerdo, mientras continúa el trámite de la causa principal.

La resolución no implica una definición sobre el fondo del conflicto, pero busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas y evitar un perjuicio mayor para los trabajadores mientras se resuelve la disputa.