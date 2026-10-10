Accidente fatal en la Panamericana: murió una persona tras un choque

Así quedó la Honda CRV que inició el foco igneo a raíz de la colisión. Foto: Policía Bonaerense.

Trabajan los peritos y hay complicaciones en el tránsito

El pavimento estaba mojado al momento del choque, aunque no existía confirmación sobre una posible incidencia de esa condición o de la velocidad en el siniestro. La investigación quedó a cargo de los peritos que trabajaban sobre la traza central de la autopista.

La reducción de la circulación a un solo carril afectó el tránsito hacia el norte, una zona utilizada por vehículos particulares, transporte interurbano y camiones. También se indicó un desvío hacia una autopista a la altura de Melo.

Personal de Criminalística, efectivos policiales y trabajadores de la autopista intervienen en la zona para determinar cómo ocurrió el accidente. Una vez que terminen las pericias, deberán retirar los vehículos con grúas, por lo que el corte parcial podría extenderse durante varias horas.

La investigación quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste, que dispuso las actuaciones correspondientes y solicitó la intervención de Policía Científica.