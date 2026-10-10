Accidente fatal en la Panamericana: murió una persona tras un choque
El accidente ocurrió en la traza central, a unos 300 metros de Ugarte. Uno de los vehículos involucrados se prendió fuego tras el accidente.
Un conductor murió y otro resultó herido tras un choque ocurrido este sábado por la mañana entre dos autos en la autopista Panamericana, en el marco del inicio del fin de semana largo; por el incidente hay importantes demoras en la zona.
El accidente ocurrió en sentido a la provincia de Buenos Aires, a unos 300 o 400 metros al norte de la salida de Ugarte. Uno de los vehículos, una Honda HR-V, se incendió y quedó prácticamente destruido.
El herido fue trasladado a un centro de salud. El test de alcoholemia realizado dio positivo con 1,05 gr/l de alcohol en sangre. La víctima, de 48 años, fue hallada sin vida dentro de un Honda Civic gris, que había sido colisionado por un Honda CR-V conducido por el joven.
Tras el hecho, la empresa concesionaria AuSol recomendó evitar la zona, ya que solo hay un carril habilitado en sentido a la provincia de Buenos Aires, lo que provoca largas filas de vehículos.
“Acceso Norte sentido al Norte km 15.5 altura Ugarte. Dos vehículos, un herido y un fallecido. Un carril habilitado. A la espera de peritos. Desvío a Autopista gratuita, altura Melo. Se registran demoras. Circule con precaución”, informó AuSol al respecto.
Trabajan los peritos y hay complicaciones en el tránsito
El pavimento estaba mojado al momento del choque, aunque no existía confirmación sobre una posible incidencia de esa condición o de la velocidad en el siniestro. La investigación quedó a cargo de los peritos que trabajaban sobre la traza central de la autopista.
La reducción de la circulación a un solo carril afectó el tránsito hacia el norte, una zona utilizada por vehículos particulares, transporte interurbano y camiones. También se indicó un desvío hacia una autopista a la altura de Melo.
Personal de Criminalística, efectivos policiales y trabajadores de la autopista intervienen en la zona para determinar cómo ocurrió el accidente. Una vez que terminen las pericias, deberán retirar los vehículos con grúas, por lo que el corte parcial podría extenderse durante varias horas.
La investigación quedó a cargo de la UFI Vicente López Oeste, que dispuso las actuaciones correspondientes y solicitó la intervención de Policía Científica.
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