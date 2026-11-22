Impactante video: atropelló a un ciclista y escapó con la bicicleta enganchada debajo del auto
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad y generó conmoción por la maniobra del conductor tras el impacto.
La Policía bonaerense busca a un conductor que atropelló a un ciclista de 27 años y escapó a toda velocidad con la bicicleta enganchada debajo del auto en Melchor Romero, partido de La Plata.
El hecho ocurrió el sábado cerca de las 20:46 en el cruce de 167 y 523 y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Según fuentes policiales, el joven herido fue llevado al Hospital Alejandro Korn con politraumatismos, se encuentra consciente y fuera de peligro, y la causa se tramita como lesiones culposas.
El momento del choque y la fuga
En las imágenes aportadas a la Justicia se ve cómo el vehículo sigue avanzando a gran velocidad con el rodado atrapado en la parte inferior durante varios metros sin detener la marcha, un modelo que aún no pudo identificarse en las grabaciones vecinales.
El dueño de una de las cámaras publicó el video en redes sociales y contó que el episodio ocurrió en la cuadra de su casa, y que, después de sentir el impacto, el conductor huyó arrastrando la bicicleta y sacando chispas sobre el asfalto.
Tras el siniestro, la Comisaría 14ª de Melchor Romero preservó el lugar para el trabajo pericial, mientras el Gabinete Técnico Operativo analiza cámaras privadas y domos municipales para reconstruir la fuga, dar con la patente e identificar al automovilista, bajo intervención de la UFIJ 14 del Departamento Judicial La Plata.
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