El hecho ocurrió el sábado cerca de las 20:46 en el cruce de 167 y 523 y quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona. Según fuentes policiales, el joven herido fue llevado al Hospital Alejandro Korn con politraumatismos, se encuentra consciente y fuera de peligro, y la causa se tramita como lesiones culposas.