Accidente en la Ruta 2: el micro tiene 25 multas, la mayoría por exceso de velocidad

En el sitio InfraccionesBA consta que el colectivo de la empresa Ruta Atlántica con dominio NND 884 tiene asignadas 25 multas por infracciones como no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos; que los ocupantes no usaran los correajes de seguridad; y que los choferes no respetaran los semáforos o la barrera paso de paso a nivel.