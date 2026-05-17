La desgarradora despedida a la joven argentina que murió en un accidente en Australia.

Un viaje soñado que terminó en tragedia

Serena era oriunda de Rosario y había llegado a Australia en abril con la intención de recorrer el país junto a su amiga Valentina Accardi. Ambas viajaban en el micro que volcó en la autopista Bruce Highway, en el estado de Queensland, en un siniestro que dejó una víctima fatal y varios heridos.

El colectivo, perteneciente a la empresa FlixBus, transportaba a más de 30 pasajeros, en su mayoría jóvenes extranjeros y mochileros. Según informaron las autoridades, el impacto fue de gran violencia y dejó a varios ocupantes atrapados dentro del vehículo.

La joven argentina fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero murió horas después como consecuencia de las graves heridas. Su amiga permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville.

Serena Andreatta La joven argentina que murió en un accidente en Australia

Adreatta había estudiado Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario y, tras vivir un tiempo en Italia, donde trabajó y ayudó a otros argentinos a gestionar la ciudadanía, decidió emprender un viaje por el mundo. En los últimos años recorrió distintos países de Europa y Asia, compartiendo experiencias y reflexiones personales sobre el crecimiento que le generaban esos viajes.

"Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y las mías… crecimiento puro", había escrito tras su paso por Tailandia, que se lee como una despedida.