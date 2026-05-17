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La desgarradora despedida a la joven argentina que murió en un accidente en Australia

Sociedad

Serena Andreatta tenía 26 años y sus amigos la despidieron en redes sociales con conmovedores mensajes.

La desgarradora despedida a la joven argentina que murió en un accidente en Australia

La desgarradora despedida a la joven argentina que murió en un accidente en Australia

La muerte de una joven argentina de 26 años en un accidente vial en Australia generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y conocidos, que la despidieron con mensajes cargados de dolor en redes sociales.

Cinco días antes de la triste desenlace, Serena Andreatta había compartido una imagen desde una playa de Tailandia, uno de los destinos que había visitado antes de instalarse en Sídney. Esa publicación se transformó en un espacio de homenaje y desahogo para sus allegados: "Vuela alto, hermosa", "No puedo creerlo, fuerzas a toda la familia", "Con tantas ganas de vivir", fueron algunos de los mensajes que dejaron, junto a corazones rotos, palomas y caritas tristes.

despedida serena andreatta
La desgarradora despedida a la joven argentina que muri&oacute; en un accidente en Australia.

La desgarradora despedida a la joven argentina que murió en un accidente en Australia.

Una de sus compañeras de viaje también le dedicó unas palabras en sus redes, agradeció haber compartido momentos con ella y recordó su paso por la isla Koh Tao: "Buen viaje, Sere", escribió.

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La desgarradora despedida a la joven argentina que muri&oacute; en un accidente en Australia.

La desgarradora despedida a la joven argentina que murió en un accidente en Australia.

Un viaje soñado que terminó en tragedia

Serena era oriunda de Rosario y había llegado a Australia en abril con la intención de recorrer el país junto a su amiga Valentina Accardi. Ambas viajaban en el micro que volcó en la autopista Bruce Highway, en el estado de Queensland, en un siniestro que dejó una víctima fatal y varios heridos.

El colectivo, perteneciente a la empresa FlixBus, transportaba a más de 30 pasajeros, en su mayoría jóvenes extranjeros y mochileros. Según informaron las autoridades, el impacto fue de gran violencia y dejó a varios ocupantes atrapados dentro del vehículo.

La joven argentina fue rescatada con vida y trasladada de urgencia a un hospital, pero murió horas después como consecuencia de las graves heridas. Su amiga permanece internada en el Hospital Universitario de Townsville.

Serena Andreatta
La joven argentina que muri&oacute; en un accidente en Australia

La joven argentina que murió en un accidente en Australia

Adreatta había estudiado Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Nacional de Rosario y, tras vivir un tiempo en Italia, donde trabajó y ayudó a otros argentinos a gestionar la ciudadanía, decidió emprender un viaje por el mundo. En los últimos años recorrió distintos países de Europa y Asia, compartiendo experiencias y reflexiones personales sobre el crecimiento que le generaban esos viajes.

"Vivir en una isla paradisíaca, estar en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y las mías… crecimiento puro", había escrito tras su paso por Tailandia, que se lee como una despedida.

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