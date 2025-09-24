Acusan a un influencer argentino de un fraude millonario contra un paciente con cáncer

Al ejecutarse, el script inicial recopilaba datos sensibles como IP, credenciales de Steam y la presencia de antivirus, enviando toda la información a un servidor remoto. Luego, se activaban otros scripts que permitían extraer información de navegadores, extensiones y, de manera crítica, billeteras de criptomonedas.

image

Si bien al principio los incidentes parecían casos aislados, los números pronto evidenciaron la magnitud del ataque. El investigador ZachXBT estimó que al menos 261 cuentas de Steam habían sido comprometidas, con un robo que rondaría los 150.000 dólares, mientras que VXUnderground elevó la cifra a 478 víctimas confirmadas.

El caso que más conmocionó a la comunidad fue el del streamer letón Raivo Plavnieks, conocido como RastalandTV. Durante una transmisión en vivo destinada a recaudar fondos para su tratamiento contra un cáncer en etapa 4, Plavnieks descargó BlockBlasters y, en apenas minutos, perdió más de 32.000 dólares de su monedero digital ante la mirada de miles de espectadores que seguían su acción benéfica.