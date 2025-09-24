Acusan a un influencer argentino de un fraude millonario contra un paciente con cáncer
La denuncia apunta a un presunto fraude ejecutado a través de un videojuego que habría introducido un malware cuidadosamente disfrazado, generando un robo masivo.
Lo que en un principio parecía un juego inofensivo y verificado en Steam terminó convirtiéndose en la herramienta de un robo que afectó a cientos de usuarios, vaciando billeteras de criptomonedas y dejando como víctima más visible a un streamer con cáncer que, mientras realizaba una transmisión benéfica, perdió más de 32.000 dólares en cuestión de minutos.
Tras el incidente, especialistas en seguridad informática y la comunidad de criptomonedas lograron identificar al presunto responsable, señalando a un influencer argentino llamado Valentín, quien según los registros residiría en Miami.
BlockBlasters, un platformer 2D de acción desarrollado por Genesis Interactive, había debutado el 31 de julio de 2025 en Steam con reseñas mayormente positivas y rápidamente se consolidó como un título gratuito relativamente exitoso. Sin embargo, apenas un mes después, el 30 de agosto, se lanzó un parche identificado como Build 19799326, que en realidad escondía un malware cuidadosamente disfrazado.
Valve procedió a retirar el juego de la plataforma, aunque para ese momento el daño ya estaba consumado. Los análisis de firmas de seguridad, entre ellos los realizados por G DATA MXDR, revelaron que el parche contenía archivos maliciosos diseñados para el robo de información.
Al ejecutarse, el script inicial recopilaba datos sensibles como IP, credenciales de Steam y la presencia de antivirus, enviando toda la información a un servidor remoto. Luego, se activaban otros scripts que permitían extraer información de navegadores, extensiones y, de manera crítica, billeteras de criptomonedas.
Si bien al principio los incidentes parecían casos aislados, los números pronto evidenciaron la magnitud del ataque. El investigador ZachXBT estimó que al menos 261 cuentas de Steam habían sido comprometidas, con un robo que rondaría los 150.000 dólares, mientras que VXUnderground elevó la cifra a 478 víctimas confirmadas.
El caso que más conmocionó a la comunidad fue el del streamer letón Raivo Plavnieks, conocido como RastalandTV. Durante una transmisión en vivo destinada a recaudar fondos para su tratamiento contra un cáncer en etapa 4, Plavnieks descargó BlockBlasters y, en apenas minutos, perdió más de 32.000 dólares de su monedero digital ante la mirada de miles de espectadores que seguían su acción benéfica.
