Aseguran que una de las chicas asesinadas en Florencia Varela había salido en TV

Qué dicen los primeros datos de la autopsia de las chicas asesinadas en Florencio Varela

desaparicion Lara Brenda y Morena De izq. a dcha.: Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verri

Avanza la investigación del triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, por lo que este mismo miércoles se conocieron los primeros datos de la autopsia preliminar de cada una de las víctimas.

Según detalló el periodista Paulo Kablan en C5N, el informe indica que las chicas fueron "asesinadas en distintos momentos" y que los cadáveres presentan "signos que podrían evidenciar tortura". El estudio preliminar indica como "data de muerte de cuatro días", entre "viernes a la medianoche y madrugada del sábado".

En tanto, en el detalle de cada víctima, según explicó el periodista, "una de las mujeres tiene hundimiento craneano, otra corte en el abdomen post mortem y otras cortes y golpes, y quisieron quemarla, y cortaron manos y dedos".

Respecto a la investigación, a cargo del fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza; la policía detuvo a cuatro personas en relación con el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, encontrados este miércoles en el patio de una vivienda en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.