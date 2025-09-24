Aseguran que una de las chicas asesinadas en Florencia Varela había salido en TV
A24 compartió la entrevista de Lape Club Social que le habrían realizado días atrás a Lara, una de las chicas de quien se encontró el cuerpo en Florencio Varela.
Este miércoles por la mañana, la Policía confirmó que los cuerpos hallados en Florencio Varela corresponden a Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quienes estaban desaparecidas desde el 19 de septiembre en La Matanza.
En las últimas horas, el canal de noticias A24 sacó a relucir un video que presuntamente muestra a Lara, la menor de 15 años, participando de un mano a mano con Martín Salwe para Lape Club Social bajo el nombre de "Luna".
En esa ocasión, la adolescente que en el canal de noticias aseguran ahora que es Lara, afirmaba tener 20 años y relataba que ejercía la prostitución en la zona del barrio de Floresta, en medio de un conflicto vecinal por denuncias sobre ese tipo de actividad en la vía pública.
Según trascendió ahora, la joven portaba un documento falso, lo que habría impedido su identificación como menor de edad en ese momento, razón por la cual no fue detenida ni asistida por organismos de protección.
Qué dicen los primeros datos de la autopsia de las chicas asesinadas en Florencio Varela
Avanza la investigación del triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, por lo que este mismo miércoles se conocieron los primeros datos de la autopsia preliminar de cada una de las víctimas.
Según detalló el periodista Paulo Kablan en C5N, el informe indica que las chicas fueron "asesinadas en distintos momentos" y que los cadáveres presentan "signos que podrían evidenciar tortura". El estudio preliminar indica como "data de muerte de cuatro días", entre "viernes a la medianoche y madrugada del sábado".
En tanto, en el detalle de cada víctima, según explicó el periodista, "una de las mujeres tiene hundimiento craneano, otra corte en el abdomen post mortem y otras cortes y golpes, y quisieron quemarla, y cortaron manos y dedos".
Respecto a la investigación, a cargo del fiscal Gastón Duplaa, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza; la policía detuvo a cuatro personas en relación con el hallazgo de los cuerpos de Morena, Brenda y Lara, encontrados este miércoles en el patio de una vivienda en la zona de Villa Vatteone, Florencio Varela.
