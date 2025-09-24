Triple femicidio: tirotearon la casa de la hermana de Lara
Según informaron en C5N, la vivienda de Agostina fue atacada a balazos este mismo miércoles tras el hallazgo de las víctimas.
Mientras avanza la investigación del triple femicidio de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela, que ya tiene cuatro detenidos, este mismo miércoles balearon la casa de Agostina, la hermana de la víctima menor de edad.
NOTA EN DESARROLLO
