ADEPA llama a reafirmar el respeto al trabajo periodístico

Finalmente, ADEPA recordó que la libertad de expresión y el acceso a la información no son privilegios de un sector, sino derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Para que estos derechos tengan vigencia, es vital promover una cultura de pluralidad y respeto por el disenso. La asociación concluyó reafirmando su compromiso con la independencia periodística y convocó a todos los sectores a fortalecer los valores democráticos basados en la libertad