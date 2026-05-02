ADEPA llama a reafirmar el respeto al trabajo periodístico
La asociación lanzó un comunciado en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que insta a los poderes públicos y a la sociedad a valorar la labor periodística como un eje central de la democracia.
La entidad enfatizó que el trabajo de la prensa debe desarrollarse en un clima de respeto y aceptación para garantizar el bienestar de la vida institucional.
Para ADEPA, la posibilidad de ejercer un periodismo libre y sin presiones es una condición indispensable para cualquier sistema republicano. En este sentido, señalaron que el acceso a la información pública y la capacidad de investigar y difundir temas de interés general son estándares básicos que aseguran la transparencia y la rendición de cuentas en el Estado.
Responsabilidad de las autoridades
El documento hace especial hincapié en la responsabilidad de los representantes públicos, señalando que:
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El reconocimiento a la prensa debe traducirse en conductas concretas y no solo en declaraciones de compromiso.
Las máximas autoridades de la Nación tienen el deber de evitar la descalificación, la agresión verbal o el hostigamiento hacia los comunicadores.
Este tipo de ataques no solo perjudican a los profesionales, sino que terminan degradando la calidad del debate público y la democracia misma.
Un derecho de la ciudadanía
Finalmente, ADEPA recordó que la libertad de expresión y el acceso a la información no son privilegios de un sector, sino derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Para que estos derechos tengan vigencia, es vital promover una cultura de pluralidad y respeto por el disenso. La asociación concluyó reafirmando su compromiso con la independencia periodística y convocó a todos los sectores a fortalecer los valores democráticos basados en la libertad
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