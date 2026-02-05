Adiós a la ola de calor: a qué hora explota el "tormentón" y cuándo se desploma la temperatura 15 grados

La espera terminó. Después de una ola de calor agobiante con humedad y sensación térmica por las nubes, el cambio de tiempo es inminente. El "tormentón" que promete limpiar la atmósfera tiene hora confirmada para este jueves 5 de febrero, trayendo consigo un marcado descenso térmico que se sentirá con fuerza en las zonas suburbanas.