Adiós a la ola de calor: a qué hora explota el "tormentón" y cuándo se desploma la temperatura 15 grados
El alivio definitivo llega esta tarde. El pronóstico confirma el horario exacto del tormentón y anticipa una entrada de aire frío.
La espera terminó. Después de una ola de calor agobiante con humedad y sensación térmica por las nubes, el cambio de tiempo es inminente. El "tormentón" que promete limpiar la atmósfera tiene hora confirmada para este jueves 5 de febrero, trayendo consigo un marcado descenso térmico que se sentirá con fuerza en las zonas suburbanas.
Según los datos meteorológicos, la jornada de hoy alcanzará un pico de 32°C con una probabilidad de precipitaciones del 90%. Sin embargo, la inestabilidad fuerte tiene un horario clave.
El minuto a minuto de la tormenta
Si estás por salir, prestá atención al reloj. Las condiciones comenzarán a desmejorar notablemente a partir de la tarde:
-
15:00 hs: Comienza la lluvia débil con un 30% de probabilidad y una temperatura de 32°C.
16:00 hs: Se intensifica la inestabilidad (50% de probabilidad).
17:00 hs: ALERTA DE TORMENTA. Es el momento crítico. Se prevén tormentas con actividad eléctrica y ráfagas. La temperatura empezará a ceder.
20:00 hs: Rota el viento al Sur. Las ráfagas del sector sur limpiarán el aire y la temperatura bajará a 28°C.
Se desploma la temperatura: ¿Frío en febrero?
El paso del frente frío dejará una marca impresionante en los termómetros, especialmente en el conurbano y áreas suburbanas como Brandsen.
La diferencia será brutal: pasaremos de una máxima de 32°C hoy a una mínima de 16°C el sábado por la mañana en zonas periféricas. Esto representa una caída de 16 grados en menos de 48 horas, lo que permitirá dormir no solo sin aire acondicionado, sino quizás con alguna manta liviana.
En la Ciudad de Buenos Aires, el viernes 6 de febrero amanecerá con 19°C y una máxima muy agradable de 29°C, ya con cielo despejado. El sábado y domingo se mantendrán estas condiciones ideales: sol pleno, mínimas frescas de entre 18°C y 21°C, y tardes templadas.
