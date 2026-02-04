Cuándo llega el tormentón para dormir sin ventilador porque bajará la temperatura a menos de 20 grados

image Tormentón con viento para el jueves

Alivio térmico y fin de semana

El paso de la tormenta dejará un escenario ideal para quienes sufren el calor. El viernes 6 de febrero la temperatura mínima descenderá hasta los 19°C, perforando el piso de los 20 grados y permitiendo apagar el aire acondicionado o el ventilador por la noche.