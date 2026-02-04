MinutoUno

Cuándo llega el tormentón para dormir sin ventilador porque bajará la temperatura a menos de 20 grados

Tras un miércoles inestable, el pronóstico anticipa un jueves con de lluvias fuertes. El tormentón traerá un marcado descenso térmico para el viernes.

Un tormentón hará bajar la temperatura

El calor y la humedad tienen las horas contadas en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien este miércoles 4 de febrero se presenta con inestabilidad y lluvias débiles hacia el mediodía, el verdadero cambio de condiciones llegará mañana con un tormentón y ráfagas de viento.

Para hoy, la jornada se mantendrá calurosa con una máxima de 31°C y una mínima de 22°C, con un 40% de probabilidades de chaparrones aislados que apenas acumularán 0.4 mm.

IMPORTANTE: Alerta Meteorológica urgente a corto plazo: tormentón fuerte de granizo en el AMBA

El "tormentón" del jueves

El día clave será este jueves 5 de febrero. El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de precipitaciones del 80% con un acumulado estimado de 4.2 mm, lo que marcará el pico de la inestabilidad.

El mal tiempo comenzará temprano: se espera lluvia moderada a las 08:00 AM y el desarrollo de tormentas eléctricas para las 11:00 AM, acompañadas de vientos que podrían alcanzar ráfagas de 42 km/h.

image
Torment&oacute;n con viento para el jueves

Alivio térmico y fin de semana

El paso de la tormenta dejará un escenario ideal para quienes sufren el calor. El viernes 6 de febrero la temperatura mínima descenderá hasta los 19°C, perforando el piso de los 20 grados y permitiendo apagar el aire acondicionado o el ventilador por la noche.

El fin de semana continuará con condiciones agradables: el sábado 7 se mantendrá la mínima de 19°C con una máxima de 30°C, mientras que el domingo 8 la mínima subirá levemente a 21°C, garantizando días de sol y temperaturas moderadas antes de que el calor vuelva a subir el lunes.

