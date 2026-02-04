Cuándo llega el tormentón para dormir sin ventilador porque bajará la temperatura a menos de 20 grados
Tras un miércoles inestable, el pronóstico anticipa un jueves con de lluvias fuertes. El tormentón traerá un marcado descenso térmico para el viernes.
El calor y la humedad tienen las horas contadas en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien este miércoles 4 de febrero se presenta con inestabilidad y lluvias débiles hacia el mediodía, el verdadero cambio de condiciones llegará mañana con un tormentón y ráfagas de viento.
Para hoy, la jornada se mantendrá calurosa con una máxima de 31°C y una mínima de 22°C, con un 40% de probabilidades de chaparrones aislados que apenas acumularán 0.4 mm.
El "tormentón" del jueves
El día clave será este jueves 5 de febrero. El pronóstico del tiempo indica una probabilidad de precipitaciones del 80% con un acumulado estimado de 4.2 mm, lo que marcará el pico de la inestabilidad.
El mal tiempo comenzará temprano: se espera lluvia moderada a las 08:00 AM y el desarrollo de tormentas eléctricas para las 11:00 AM, acompañadas de vientos que podrían alcanzar ráfagas de 42 km/h.
Alivio térmico y fin de semana
El paso de la tormenta dejará un escenario ideal para quienes sufren el calor. El viernes 6 de febrero la temperatura mínima descenderá hasta los 19°C, perforando el piso de los 20 grados y permitiendo apagar el aire acondicionado o el ventilador por la noche.
El fin de semana continuará con condiciones agradables: el sábado 7 se mantendrá la mínima de 19°C con una máxima de 30°C, mientras que el domingo 8 la mínima subirá levemente a 21°C, garantizando días de sol y temperaturas moderadas antes de que el calor vuelva a subir el lunes.
