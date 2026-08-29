Adulteraban documentos migratorios para médicos colombianos: hay siete detenidos

Cómo era el modus operandi de la banda que adulteraba trámites migratorios

El modus operandi consistía en un engaño cuidadosamente orquestado. Los colombianos ingresaban legalmente con sus pasaportes y, con la guía de la red, iniciaban los trámites de radicación. Luego regresaban a su país. Cuando el plazo para que el expediente no caducara estaba por vencer, los miembros de la banda, a cambio de dinero, usaban las cédulas de identidad dejadas por los interesados. Con imágenes biométricas de terceros que pasaban por los controles migratorios, generaban registros de ingreso apócrifos. Así simulaban el retorno de los médicos a Argentina y garantizaban la continuidad del trámite, aunque ellos permanecieran en el extranjero.

Los allanamientos se realizaron en Floresta, Almagro, Villa Ballester, Florencio Varela, Cuartel V, Moreno y La Tablada. La PFA detuvo a cuatro mujeres (dos argentinas de 35 y 39 años, y dos paraguayas de 38 y 47) y tres hombres argentinos (dos de 38 y uno de 39 años). Durante los operativos, los efectivos secuestraron 14 celulares, tres vehículos, seis notebooks, dos discos rígidos, cuatro pendrives, más de 5.000 dólares, 100 euros y 7.000 pesos, además de certificados de residencia y otra documentación relevante. Todos los detenidos quedaron a disposición del juez, acusados de violación de deberes de funcionario público, cohecho, falsedad ideológica, abuso de autoridad y destrucción de pruebas.