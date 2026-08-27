Así reaccionó la prensa colombiana a la eliminación de River ante Independiente Santa Fe: "Batacazo"
Los portales del país cafetero celebraron la gesta del Cardenal en el Monumental y destacaron tanto la recaudación millonaria como el golpe a Coudet en los penales.
La resonante caída de River en el Estadio Monumental ante Independiente Santa Fe cruzó las fronteras y retumbó con fuerza en todo el continente. Luego de igualar 1-1 en los noventa minutos reglamentarios y definir el pasaje en una interminable tanda de 22 penales (8-7), los principales portales de noticias de Colombia reaccionaron con euforia, adjetivos contundentes y análisis de la hazaña lograda por el conjunto bogotano.
Desde Medellín, El Colombiano calificó la clasificación del Cardenal directamente como un "batacazo" sin precedentes, ponderando la firmeza del equipo de Bogotá para plantar cara en Núñez y sacar adelante una tanda de penales que llegó hasta las últimas instancias.
River cayó ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana
Por su parte, la mítica cadena Caracol Radio puso el triunfo en un pedestal conmemorable bajo el título: "Santa Fe elimina a River y entra en la lista de históricas victorias de equipos colombianos en Argentina", remarcando el protagonismo del arquero Weimar Asprilla al patear el tiro decisivo frente a Santiago Beltrán.
El impacto no solo se midió en el aspecto puramente deportivo. La revista Semana prefirió abordar el costado económico de la gesta e informó que la institución "se llenó los bolsillos" gracias a la abultada cifra en dólares que entrega la CONMEBOL por avanzar de ronda.
En simultáneo, El Tiempo graficó el desenlace con la frase "Santa Fe ruge en la dramática tanda de penaltis", mientras que El Espectador sentenció en sus páginas que la escuadra visitante "hizo historia" al tachar a uno de los grandes candidatos del torneo continental.
Esta eliminación prematura frena las aspiraciones internacionales del equipo de Eduardo Coudet y deja secuelas profundas en el plano local. En contrapartida, el conjunto cafetero ya piensa en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá ante Vasco da Gama, respaldado por una prensa nacional que celebró en grande uno de los golpes más resonantes del año.
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