Así reaccionó la prensa colombiana a la eliminación de River ante Independiente Santa Fe: "Batacazo"

La resonante caída de River en el Estadio Monumental ante Independiente Santa Fe cruzó las fronteras y retumbó con fuerza en todo el continente. Luego de igualar 1-1 en los noventa minutos reglamentarios y definir el pasaje en una interminable tanda de 22 penales (8-7), los principales portales de noticias de Colombia reaccionaron con euforia, adjetivos contundentes y análisis de la hazaña lograda por el conjunto bogotano.