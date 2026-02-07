Agostina Páez, la abogada argentina detenida por racismo, se reencontró con su familia en Brasil

Mariano emprendió el viaje junto a su pareja y su otra hija, con escala previa en Buenos Aires, desde donde voló a Río de Janeiro. “Tengo una entrevista con el consulado, va a estar todo bien”, expresó.

Consultado sobre el tiempo que permanecerá en Brasil, fue contundente: “Me voy a quedar lo que sea necesario, serán 10 o 15 días”.

Previamente al reencuentro, y en diálogo con el periodista Juan Manuel Martínez, la joven brindó precisiones sobre su presente y ya manifestaba sus ganas de ver a su familia. “Ella se encuentra muy bien, aguardando la llegada de su padre”, señaló el comunicador al describir el estado anímico de la acusada.

Hasta ahora, Páez se encontraba sola en territorio brasileño, dado que las amigas con las que había viajado regresaron a la Argentina según lo planificado al inicio de las vacaciones. “La única que está aquí es ella”, explicó Martínez.

De acuerdo a lo informado, la abogada se aloja actualmente en un departamento ubicado en un condominio de la zona oeste de Río de Janeiro, a considerable distancia del área turística y del lugar donde ocurrió el hecho. “Está a unos 25 kilómetros de donde ocurrió el suceso que la trajo hasta acá”, detalló el periodista.

En este contexto, Agostina decidió no realizar entrevistas en vivo por recomendación de su equipo legal, con el objetivo de evitar declaraciones que puedan comprometer su situación procesal. Martínez aseguró que, pese a mostrarse serena, la joven evidencia el peso de la exposición pública. “Estaba tranquila, aunque le noté la voz con temor”, afirmó.