Acorralado por las críticas, Donald Trump debió recular con su video racista sobre Barack Obama
Finalmente y apenas horas después de defenderlo en público, el presidente de los Estados Unidos se vio obligado a eliminar de las redes sociales el video que había publicado, en el que se veía a Barack Obama y su esposa como simios en la selva.
Tras recibir críticas desde la izquierda y desde la derecha, incluso de su propio partido, Donald Trump terminó eliminando el video racista que había publicado en redes sociales, que mostraba al Barack Obama y a su esposa como primates en una jungla.
Referentes políticos demócratas y republicanos y dirigentes sociales y civiles de todas las tendencias de los Estados Unidos, con excepción de los vinculados a MAGA (el movimiento ultraderechista "Make America Great Again", liderado por Trump), salieron al cruce de las violentas imágenes de las que, en principio, el presidente norteamericano no se retractó.
“No cometí ningún error”, afirmaba el mandatario sobre la publicación realizada el jueves. Sin embargo, el video fue eliminado este viernes y se atribuyó a un error de un miembro del personal encargado de redes sociales que rodea cerradamente al magnate neoyorkino.
La rara “rectificación” -por denominarla de alguna manera- de la Casa Blanca se produjo apenas horas después de que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, restara importancia a lo que describió “falsa indignación” por la publicación de 62 segundos. “Dejen la falsa indignación e informen sobre algo que realmente importe al público estadounidense”, agregaba la funcionaria.
De acuerdo a agencias internacionales, las imágenes fueron recortadas de un video más largo, previamente circulado por un influyente creador de memes derechista, que muestra a Trump como el “Rey de la Selva” y representa a varios líderes demócratas como animales, incluyendo a Joe Biden, también como un primate comiendo una banana.
El racismo descarado de Donald Trump
El racismo atribuido a Donald Trump y confirmado por él mismo casi cotidianamente, no es novedad pada nadie. Durante su primer mandato en la Casa Blanca, se refirió a las naciones africanas como “países de mierda”.
En su campaña de 2024, el amigo y aliado de Javier Milei afirmaba que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”, con un lenguaje similar al utilizado por Adolf Hitler con relación a los judíos en la Alemania nazi.
Y su delirante encono con Barack Obama viene de lejos: cuando el demócrata estaba en la Casa Blanca, Trump promovió la falsa afirmación, convertida en fake news viral, de que había nacido en Kenia y era constitucionalmente ilegible para el cargo, cuando en realidad el 44° presidente estadounidense había nacido en Hawai.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario