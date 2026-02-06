Acorralado por las críticas, Donald Trump debió recular con su video racista sobre Barack Obama

El racismo descarado de Donald Trump

El racismo atribuido a Donald Trump y confirmado por él mismo casi cotidianamente, no es novedad pada nadie. Durante su primer mandato en la Casa Blanca, se refirió a las naciones africanas como “países de mierda”.

En su campaña de 2024, el amigo y aliado de Javier Milei afirmaba que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”, con un lenguaje similar al utilizado por Adolf Hitler con relación a los judíos en la Alemania nazi.

Y su delirante encono con Barack Obama viene de lejos: cuando el demócrata estaba en la Casa Blanca, Trump promovió la falsa afirmación, convertida en fake news viral, de que había nacido en Kenia y era constitucionalmente ilegible para el cargo, cuando en realidad el 44° presidente estadounidense había nacido en Hawai.