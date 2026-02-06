La abogada argentina acusada de gestos racistas en Brasil quedó detenida en una comisaría
La Justicia de Río de Janeiro ordenó la prisión preventiva de Agostina Páez, imputada por “injuria racial”. Podría ser trasladada a una cárcel en las próximas horas.
La Policía de Brasil detuvo en las últimas horas a Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas durante una discusión con empleados de un bar en la ciudad de Río de Janeiro. La mujer quedó alojada en una comisaría y podría ser trasladada al Complejo Penitenciario de Bangu.
Páez se encuentra retenida en Brasil, donde la justicia la imputó por el delito de injuria racial, una figura penal que en ese país prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión.
Desde que se inició la causa, rige sobre ella una prohibición de salir del país, le retuvieron el pasaporte y le colocaron una tobillera electrónica.
En las últimas horas, el Juzgado Penal N°37 de Río de Janeiro resolvió hacer lugar al pedido de la fiscalía y ordenó su prisión preventiva. La medida fue solicitada por el riesgo de fuga y posible intimidación a los testigos del hecho, según consta en el expediente.
Agostina está retenida en Brasil luego de un episodio que tuvo lugar el 14 de enero, cuando la abogada se encontraba con amigas en un bar. De acuerdo a la denuncia, tras un conflicto al momento de pagar la cuenta, Páez insultó a los mozos con expresiones racistas. Los empleados le advirtieron que ese tipo de conducta es un delito en Brasil, pero aun así, siempre según la acusación, se dirigió a la cajera, la llamó “mono” y realizó gestos simulando al animal.
Los fiscales señalaron que una de las amigas intentó frenar la situación, lo que fue valorado como un intento de evitar que continuaran las agresiones. Además, indicaron que los relatos de las víctimas fueron respaldados por testigos y por las imágenes de las cámaras de seguridad del local. La denuncia también sostiene que la abogada habría continuado con ofensas racistas incluso después de retirarse del bar.
El video de la abogada argentina retenida en Brasil antes de su traslado a la comisaría
Luego de que se ordenara su prisión preventiva y antes de ser llevada a una comisaría, Agostina Páez publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que dijo estar desesperada y con mucho miedo.
“Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, dijo Páez.
La difusión de las imágenes de Páez desató una ola de repercusiones tanto en la Argentina como en Brasil, donde el proceso penal avanza sin plazos definidos. Según explicó la propia abogada en el video publicado en su cuenta de TikTok, recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga”, pese a que está controlada por una tobillera electrónica y sostiene que se encuentra “a disposición de la justicia desde el día uno”.
La causa que mantiene a Páez en el centro de la escena judicial brasileña comenzó el pasado 14 de enero, cuando una discusión por una cuenta en un bar de Ipanema derivó en una denuncia penal por “injuria racial”: a la hora de pagar la cuenta, ella se refirió a los mozos con expresiones ofensivas, simulando un mono.
La mujer había explicado que su reacción fue inapropiada, pero que se produjo como respuesta a partir de ser agredida por el personal del bar,quienes se reían de ella y sus amigas mientras “se agarraban los genitales”.
