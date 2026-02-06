La abogada argentina acusada de gestos racistas en Brasil quedó detenida en una comisaría

Los fiscales señalaron que una de las amigas intentó frenar la situación, lo que fue valorado como un intento de evitar que continuaran las agresiones. Además, indicaron que los relatos de las víctimas fueron respaldados por testigos y por las imágenes de las cámaras de seguridad del local. La denuncia también sostiene que la abogada habría continuado con ofensas racistas incluso después de retirarse del bar.

El video de la abogada argentina retenida en Brasil antes de su traslado a la comisaría

Luego de que se ordenara su prisión preventiva y antes de ser llevada a una comisaría, Agostina Páez publicó un video en su cuenta de TikTok, en el que dijo estar desesperada y con mucho miedo.

“Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada y muerta de miedo. Hago este video para que se haga eco de la situación que estoy pasando”, dijo Páez.

agostina paez

La difusión de las imágenes de Páez desató una ola de repercusiones tanto en la Argentina como en Brasil, donde el proceso penal avanza sin plazos definidos. Según explicó la propia abogada en el video publicado en su cuenta de TikTok, recibió la notificación de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga”, pese a que está controlada por una tobillera electrónica y sostiene que se encuentra “a disposición de la justicia desde el día uno”.

La causa que mantiene a Páez en el centro de la escena judicial brasileña comenzó el pasado 14 de enero, cuando una discusión por una cuenta en un bar de Ipanema derivó en una denuncia penal por “injuria racial”: a la hora de pagar la cuenta, ella se refirió a los mozos con expresiones ofensivas, simulando un mono.

La mujer había explicado que su reacción fue inapropiada, pero que se produjo como respuesta a partir de ser agredida por el personal del bar,quienes se reían de ella y sus amigas mientras “se agarraban los genitales”.