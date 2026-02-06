Liberaron a Agostina Páez, la argentina acusada por racismo en Brasil: seguirá con tobillera electrónica
La abogada argentina logró ser liberada y no irá por ahora a la cárcel. Sigue alojada en el mismo lugar.
Agostina Báez, la abogada argentina acusada de racismo, fue liberada este mismo viernes, luego de ser detenida por la Policía de Río de Janeiro y quedar alojada en una comisaría, a la espera de ser trasladada al Complejo Penitenciario de Bangu.
Páez fue imputada por la Justicia brasileña por el delito de injuria racial, una figura penal que en ese país prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión. El episodio responde al video en el que aparece realizando gestos racistas a empleados de un bar.
Ahora, la defensa de Agostina logró que sea liberada, aunque continuará alojada con tobillera electrónica, como se encontraba hasta ahora.
Luego de que se solicitara el arresto, la defensa de Páez ahora busca que pueda seguir el proceso en la Argentina.
NOTA EN DESARROLLO
