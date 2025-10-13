Agustín Laje negó vínculos con el femicida Pablo Laurta: "Buscan ensuciar mi nombre"
En medio de horroroso doble femicidio perpetrado en Córdoba, el escritor libertario se victimizó tras revelarse presuntos vínculos con él.
Pablo Laurta, el uruguayo detenido del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y exsuegra en Córdoba, no solo era un activista antifeminista prominente a través del sitio "Varones Unidos", sino que también mantenía presuntas conexiones con figuras clave de la denominada "batalla cultural", como el caso del escritor Agustín Laje, quien negó vínculos en un comunicado en el que no tardó en victimizarse.
A medida que avanza la investigación, se conocieron fotos y videos del femicida con Laje y Nicolás Márquez. En 2016, Laurta participó en la organización de la visita de los mencionados al Palacio Legislativo de Uruguay para la presentación de uno de sus libros; mientras que en 2018 se aprecia un posteo en Instagram de "Varones Unidos", donde se lo ve al uruguayo almorzando con los libertarios argentinos.
A pesar de estas imágenes, Laje difundió un comunicado para despejarse de Laurto, condenar el "horroroso crimen" y victimizarse, ya que sostuvo que los trascendidos de estos presuntos vínculos buscan "ensuciar" su nombre.
"Brindo conferencias en todo el continente, invitado por centenares de instituciones y personas. Pretender vincularme con cada uno de esos organizadores es un acto de mala fe que sólo busca ensuciar mi nombre", argumentó el escritor.
Del mismo modo, Laje expresó que "resulta lamentable que ciertos sectores del periodismo y la partidocracia pretendan aprovechar un crimen tan atroz para hacer política sucia".
El mensaje completo de Agustín Laje sobre el femicida Pablo Laurto
"Ante el horroroso crimen que habría cometido un ciudadano uruguayo de nombre Pablo Laurta, y consultas que he recibido al respecto, deseo aclarar que NO TENGO NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESTA PERSONA.
En 2018, fui invitado —junto a otros conferencistas y con el aval de un congresista uruguayo— a participar en una actividad en el Palacio Legislativo de Uruguay, organizada por diversos grupos, entre ellos el mencionado sujeto. Jamás volví a verlo ni a saber de él.
Brindo conferencias en todo el continente, invitado por centenares de instituciones y personas. Pretender vincularme con cada uno de esos organizadores es un acto de mala fe que sólo busca ensuciar mi nombre.
Resulta lamentable que ciertos sectores del periodismo y la partidocracia pretendan aprovechar un crimen tan atroz para hacer política sucia.
Condeno enérgicamente toda forma de violencia contra la mujer y deseo que haya justicia plena: que el culpable reciba la máxima pena y se pudra en la cárcel.".
