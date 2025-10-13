Al cuerpo hallado le faltan la cabeza y extremidades: investigan si es el remisero que llevó a Pablo Laurta

Aunque todavía faltan estudios post mortem, como un examen de ADN, el funcionario de Entre Ríos aseguró que "la última vez que se observa al detenido, al homicida, fue en una estación de servicio donde carga combustible y el auto era conducido por él, o sea que ya Martín no estaba".

"Por eso ese radio de búsqueda", agregó sobre el operativo que culminó el domingo cerca del arroyo Yeruá, en el camino que une Concordia con General Campos.

"Hoy estuvimos viendo dónde se centralizó: este es un camino vecinal, muy poco transitado, pero era una de las posibilidades y bueno, se detectó el olor... el olor de la putrefacción humana es muy terrible y el oficial que pasó sintió el olor y, bueno, era de una bolsa con los restos humanos", describió el ministro.

encuentro chofer desaparecido pablo laurta

Roncaglia precisó que la Departamental de Concordia se puso en contacto con la Policía de Uruguay y así salió a la luz que Laurta había alquilado una cabaña en su país de origen.

"Esta persona del lado de Uruguay alquiló una cabaña y tiene su vehículo parado ahí. Evidentemente fue un un plan criminal. Lo planificó todo: cruzó en una piragüa el río Uruguay, la escondió cerca de Puerto Yeruá y fue secuestrada", detalló.

Roncaglia aseguró que "evidentemente, su derrotero iba a ser Gualeguaychú, Puerto Yeruá y cruzar nuevamente a Uruguay", pero el plan de Laurta se vio interrumpido el domingo pasado, cuando personal de la Policía de Entre Ríos y de Córdoba lo localizaron en un hotel de Concordia, su última parada antes de volver a Uruguay con su hijo.