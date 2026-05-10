Frío con 0 grados en la capital: el pronóstico del tiempo anticipa temperatura propicia para la nieve
El pronóstico del tiempo confirma la llegada de una masa de aire polar a la capital. Conocé los detalles y a qué hora la temperatura tocará los 0 grados.
Los habitantes de la ciudad de Salta deberán prepararse para una jornada sumamente gélida. Según el último pronóstico del tiempo, las condiciones meteorológicas darán un giro drástico hacia el extremo frío polar durante este próximo domingo, generando el escenario térmico ideal para nevadas.
A qué hora llega el frío polar y los 0 grados
De acuerdo a los datos previstos detalladamente para este domingo 10 de mayo, la madrugada comenzará con valores cercanos a los 2 grados a las 02:00, pero con una sensación térmica de 5 grados gracias al viento del suroeste. Sin embargo, el momento más crítico llegará hacia las 08:00 de la mañana, cuando el termómetro se desplome por completo hasta alcanzar los 0 grados exactos.
A pesar de las marcas térmicas totalmente congeladas en las primeras horas, que crean las condiciones más que propicias para registrar nieve, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y luego pasará a estar a pleno sol. Hacia el mediodía, la temperatura repuntará a 9 grados, alcanzando una máxima de 15 grados por la tarde, entre las 14:00 y las 17:00 horas.
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Cómo continuará el clima en la semana
Tras el duro impacto del domingo, el frío polar dará una leve tregua a los ciudadanos. Para el lunes 11 y martes 12 de mayo, se esperan jornadas con mínimas de 3 y 4 grados respectivamente, pero con máximas sumamente agradables que llegarán a rozar los 23 grados el martes.
La inestabilidad y las precipitaciones regresarán recién hacia el jueves 14 y viernes 15 de mayo, jornadas que contarán con altas probabilidades de lluvia (entre 60% y 70%), acumulados de agua y un nuevo descenso en las temperaturas máximas.
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