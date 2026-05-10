Frío con 0 grados en la capital: el pronóstico del tiempo anticipa temperatura propicia para la nieve

Cómo continuará el clima en la semana

Tras el duro impacto del domingo, el frío polar dará una leve tregua a los ciudadanos. Para el lunes 11 y martes 12 de mayo, se esperan jornadas con mínimas de 3 y 4 grados respectivamente, pero con máximas sumamente agradables que llegarán a rozar los 23 grados el martes.

La inestabilidad y las precipitaciones regresarán recién hacia el jueves 14 y viernes 15 de mayo, jornadas que contarán con altas probabilidades de lluvia (entre 60% y 70%), acumulados de agua y un nuevo descenso en las temperaturas máximas.