Doble femicidio en Córdoba: detención de Pablo Laurta, declaraciones y minuto a minuto de la investigación

Detalles escabrosos del cadáver que podría ser del remisero que trasladó a Pablo Laurta

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó este lunes que las autoridaes policiales en Concordia se pusieron en contacto con la familia de Matías Sebastián Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta antes de que cometiera el doble femicidio en Córdoba, para avanzar con la identificación de un cuerpo hallado en las últimas horas.

Palacios "desaparece el 7 (de octubre) y el 9 se constituye una de las hermanas para hacer la denuncia y permanece acá en la zona, esperando respuestas", explicó a C5N Roncaglia, acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

El titular de la cartera de Seguridad de Entre Ríos aseguró que "hay un alto porcentaje, por el contexto, de que puede tratarse de Martín Palacios, a pesar de que le faltan la cabeza y las extremidades".

