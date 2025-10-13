MinutoUno

Doble femicidio en Córdoba: detención de Pablo Laurta, declaraciones y minuto a minuto de la investigación

Avanza la investigación por el horroroso crimen de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio en Villa Serrana. Qué se sabe hasta ahora.

La conmoción no cesa en el barrio Villa Serrana de Córdoba donde se perpetró el doble femicidio de Luna Giardina y su madre Mariel Zamudio, por el que el uruguayo Pablo Laurta quedó detenido, mientras avanza la investigación que podrían vincularlo con más crímenes.

Las autoridades dieron con el femicida en Entre Ríos, debido a que también había secuestrado a su hijo de 5 años. Después de unas horas desesperantes y una intensa búsqueda, lograron encontrar al niño que había sido sustraído por su padre tras el brutal asesinato de su madre y su abuela en la provincia de Córdoba.

Este sábado, la Justicia lanzó un Alerta Sofía para dar con el paradero del menor de 5 años y de su progenitor, sospechoso de ser el autor del doble crimen.

pablo laurta

Minuto a minuto del doble femicidio de Córdoba

Detalles escabrosos del cadáver que podría ser del remisero que trasladó a Pablo Laurta

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó este lunes que las autoridaes policiales en Concordia se pusieron en contacto con la familia de Matías Sebastián Palacios, el remisero que trasladó a Pablo Laurta antes de que cometiera el doble femicidio en Córdoba, para avanzar con la identificación de un cuerpo hallado en las últimas horas.

Palacios "desaparece el 7 (de octubre) y el 9 se constituye una de las hermanas para hacer la denuncia y permanece acá en la zona, esperando respuestas", explicó a C5N Roncaglia, acompañado por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

El titular de la cartera de Seguridad de Entre Ríos aseguró que "hay un alto porcentaje, por el contexto, de que puede tratarse de Martín Palacios, a pesar de que le faltan la cabeza y las extremidades".

La madre del doble femicida de Córdoba: "No puedo creer que di a luz a un asesino"

En medio de la conmoción que generó el doble femicidio en Córdoba, la madre de Pablo Laurta se mostró consternada por las acciones de su hijo.

"No puedo creer que yo di a luz a un asesino. No lo puedo creer, no es la persona a la que yo crié", expresó Estrella entre lágrimas, en diálogo con A24.

Encontraron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si es el remisero desaparecido

La Justicia de Entre Ríos investiga por estas horas si el cuerpo encontrado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une Concordia con General Campos, corresponde al remisero Martín Sebastián Palacios, que desapareció después de trasladar con su auto a Pablo Laurta, hoy detenido por el doble femicidio de su expareja y exsuegra en Córdoba.

Días antes de ejecutar a ambas mujeres Laurta contrató al remisero Martín Sebastián Palacios, con quien realizó este trayecto: Ruta Provincial N°22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

Así se encontraba Pablo Laurta con el remisero desaparecido

En el marco de la investigación por el doble femicidio de Córdoba, un video muestra el momento en el que Pablo Laurta se encuentra con Martín Palacio, el remisero desaparecido en Entre Ríos, días antes de cometer los crímenes y secuestrar a su hijo de cinco años.

Todo ocurrió el martes 7 de octubre minutos antes de las 20 frente a la Terminal de Ómnibus de Concordia, provincia de Entre Ríos. En el video, grabado por una cámara de seguridad de un local cercano, se ve cómo Laurta se acercó hasta el auto de Palacio, que estaba estacionado en la puerta del comercio ya con el baúl abierto.

encuentro chofer desaparecido pablo laurta

Así detuvieron al femicida Pablo Laurta en Entre Ríos

Pablo Laurta, el individuo sindicado como autor del doble femicidio de su expareja Luna Giardino y exsuegra en Córdoba y del secuestro de su hijo Pedro, de 5 años, fue arrestado este domingo en Concordia, Entre Ríos.

La captura fue el resultado de un esfuerzo mancomunado entre las policías de ambas provincias. El niño fue recuperado en buen estado de salud, y la imagen de su encuentro con una de las agentes que lo puso a salvo se viralizó velozmente, ofreciendo un momento de alivio a la sociedad que se mantenía en vilo por el caso.

pablo laurta detencion

Pablo Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú

Quién es Pablo Laurta

En Uruguay, Pablo Laurta es conocido por crear "Varones Unidos". Esa organización se describe como defensora “de los derechos de los hombres” y que “busca la equidad en las relaciones de género”.

En la página web de la organización, tiene una columna especial titulada “un caso emblemático” el de su hijo Pedro, siendo uno de los referentes de la lucha de los padres. El apartado contiene cuatro artículos en el que el primero denuncia que “la Justicia de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones”.

