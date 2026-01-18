Al menos tres heridos por un choque y vuelco frente a Casa Rosada

Respecto al estado de salud de los involucrados, se detalló que uno de los pacientes pudo ser asistido y estabilizado en el mismo lugar del hecho por los profesionales de salud. Sin embargo, la situación de los otros dos heridos requirió un nivel mayor de complejidad médica, por lo que se decidió su traslado urgente al Hospital Penna para que se les realicen los estudios pertinentes y reciban el tratamiento necesario según la gravedad de sus cuadros.

A pesar de la magnitud del impacto en una zona tan emblemática, todavía no se han brindado detalles oficiales sobre la identidad de los conductores y acompañantes involucrados. Asimismo, los peritos de accidentología vial trabajaron durante la mañana en el sitio para intentar determinar cuáles fueron las causas que provocaron el choque en una esquina que cuenta con señalización y semáforos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si el exceso de velocidad o una maniobra imprudente de alguno de los vehículos desencadenó el desenlace frente a la sede de gobierno. El vehículo volcado debió ser removido por las grúas policiales tras finalizar las tareas de recolección de pruebas, mientras el tránsito en la zona de Plaza de Mayo se normalizaba paulatinamente.