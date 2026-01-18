Al menos tres heridos por un choque y vuelco frente a Casa Rosada
A pesar de que todavía se investigan las causas de la colisión, ya se hizo oficial que dos de las personas que resultaron heridas fueron trasladadas al Hospital Penna.
La mañana de este domingo se vio sacudida por un violento incidente vial en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. En una zona que suele estar custodiada y con un tránsito particular debido a su relevancia institucional, un fuerte choque entre dos vehículos particulares frente a la Casa Rosada derivó en el vuelco de una de las unidades, dejando como saldo tres personas heridas y un importante despliegue de los servicios de emergencia.
El siniestro ocurrió en la intersección de la Avenida Leandro N. Alem y la Avenida Rivadavia, un punto neurálgico del Microcentro porteño. Según informaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, los protagonistas de la colisión fueron un Peugeot 208 y un modelo de la marca Fiat.
La fuerza del impacto fue tal que este último vehículo perdió la estabilidad y terminó volcado sobre la calzada, obstaculizando parcialmente la circulación en una franja horaria donde los movimientos urbanos recién comenzaban a activarse.
Minutos después de ocurrido el impacto, efectivos de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar para señalizar el área y evitar nuevos accidentes, mientras que el personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encargó de las tareas de auxilio de forma inmediata.
Los médicos del servicio de urgencias confirmaron que el saldo del choque incluyó a tres personas heridas: dos hombres y una mujer, quienes fueron los principales afectados por la violencia de la colisión.
Respecto al estado de salud de los involucrados, se detalló que uno de los pacientes pudo ser asistido y estabilizado en el mismo lugar del hecho por los profesionales de salud. Sin embargo, la situación de los otros dos heridos requirió un nivel mayor de complejidad médica, por lo que se decidió su traslado urgente al Hospital Penna para que se les realicen los estudios pertinentes y reciban el tratamiento necesario según la gravedad de sus cuadros.
A pesar de la magnitud del impacto en una zona tan emblemática, todavía no se han brindado detalles oficiales sobre la identidad de los conductores y acompañantes involucrados. Asimismo, los peritos de accidentología vial trabajaron durante la mañana en el sitio para intentar determinar cuáles fueron las causas que provocaron el choque en una esquina que cuenta con señalización y semáforos.
Hasta el momento, no se ha confirmado si el exceso de velocidad o una maniobra imprudente de alguno de los vehículos desencadenó el desenlace frente a la sede de gobierno. El vehículo volcado debió ser removido por las grúas policiales tras finalizar las tareas de recolección de pruebas, mientras el tránsito en la zona de Plaza de Mayo se normalizaba paulatinamente.
