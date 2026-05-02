Alerta meteorológico sacude hoy sábado a Buenos Aires: qué dice el informe que preocupa este fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una nueva alerta meteorológica para este sábado por viento fuerte en diversas zonas del país.
El frío y el mal clima se mantiene este sábado en varias zonas del país, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantenía una preocupante alerta meteorológica por viento fuerte, que alcanza a zonas de diferentes regiones de la Argentina, principalmente de la provincia de Buenos Aires.
De esta manera, el SMN lanzó una alerta amarilla que afectaba este sábado 2 de mayo a zonas del territorio bonaerense.
En detalle, el aviso del organismo nacional por fuertes ráfagas alcanzaba a diversas de la costa de la provincia de Buenos Aires; mientras que otras partes del país eran afectadas por advertencias por lluvias y tormentas fuertes.
Qué dice el alerta meteorológica por viento fuerte para Buenos Aires
De acuerdo con el informe del organismo, en el caso del alerta amarilla que alcanza a zonas de Buenos Aires, el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.
Las recomendaciones del SMN:
- Evitá salir.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
- Tené precaución al conducir.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transita el ingreso de otro frente frío para el fin de semana largo, pero acompañado de clima estable, sin lluvias a la vista, de acuerdo con el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el fin de semana inicia este sábado todavía con buenas condiciones del clima, según el organismo, pero con un leve descenso térmico. Junto a cielo algo nublado, se esperan marcas de entre 8 grados de mínima y 18 de máxima.
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