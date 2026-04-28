Alerta por viento en el AMBA: cuándo llega el vendavalazo apoteósico con ráfagas de 90 kilómetros por hora

El pronóstico extendido: ráfagas extremas de hasta 71 km/h

Los datos meteorológicos proyectan que el verdadero y temido vendaval azotará a la Capital Federal y el conurbano bonaerense a partir del miércoles 6 de mayo, cuando las corrientes alcancen los 59 km/h. La situación empeorará dramáticamente hacia el viernes 8 de mayo, jornada en la que se pronostican vientos sostenidos y ráfagas máximas que treparán a los 71 km/h, configurando un escenario apoteósico.