Alerta por viento en el AMBA: cuándo llega el vendavalazo apoteósico con ráfagas de 90 kilómetros por hora
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una severa alerta por vientos que golpearán al AMBA y varias provincias. Conocé cuándo llegan las fuertes ráfagas.
Tras la llegada de las primeras heladas del año, un nuevo sistema de baja presión traerá complicaciones meteorológicas. El Servicio Meteorológico Nacional renovó su alerta por vientos intensos que afectarán gran parte del país, generando gran preocupación en el AMBA ante la inminente llegada de un temporal con ráfagas sumamente peligrosas.
Cuándo impactan los fuertes vientos en el AMBA y la Provincia
Según el informe elaborado por el meteorólogo Christian Garavaglia, un fuerte sistema frontal afectará inicialmente a siete provincias. Rige una alerta amarilla entre este martes 28 y miércoles 29 para la Patagonia, Mendoza, La Pampa y toda la franja sur de la provincia de Buenos Aires (desde Bahía Blanca hasta Mar del Plata). Allí, las fuertes corrientes del cuadrante oeste podrían alcanzar velocidades de 50 a 70 km/h y ráfagas de hasta 90 km/h.
Sin embargo, la inestabilidad también se trasladará con mucha fuerza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si bien durante la jornada de este miércoles se esperan vientos regulares de hasta 49 km/h, los pronósticos extendidos anticipan un escenario meteorológico muchísimo más hostil para la primera semana del mes de mayo.
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El pronóstico extendido: ráfagas extremas de hasta 71 km/h
Los datos meteorológicos proyectan que el verdadero y temido vendaval azotará a la Capital Federal y el conurbano bonaerense a partir del miércoles 6 de mayo, cuando las corrientes alcancen los 59 km/h. La situación empeorará dramáticamente hacia el viernes 8 de mayo, jornada en la que se pronostican vientos sostenidos y ráfagas máximas que treparán a los 71 km/h, configurando un escenario apoteósico.
Además del viento extremo, este frente frío provocará lluvias en la cordillera (con riesgo de nevadas) y un nuevo descenso en las marcas térmicas urbanas. Las autoridades recomiendan tomar severas precauciones, evitar circular por zonas densamente arboladas, no refugiarse cerca de postes de luz y asegurar firmemente aquellos objetos que puedan volarse en balcones o terrazas hasta que el fenómeno comience a amainar.
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