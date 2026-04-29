Cambió el pronóstico: viento anticiclónico y mucho calor este fin de semana largo del Día del Trabajador
El pronóstico dio un giro inesperado para el fin de semana largo en el AMBA. Vientos cálidos traerán mucho calor y agradables temperaturas primaverales.
Las severas condiciones meteorológicas recientes quedaron atrás. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado repunte térmico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Gracias al ingreso de un sistema de altas presiones, los vientos anticiclónicos impulsarán un intenso calor durante el inminente fin de semana largo para disfrutar al aire libre.
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El pronóstico completo para el fin de semana largo
La inestabilidad cede y los próximos días estarán dominados por el buen tiempo. Tras un miércoles que culminará con cielo despejado y ráfagas del suroeste disminuyendo hacia la noche, el jueves 30 de abril abrirá con una mínima de 12 grados y llegará a unos agradables 21 grados por la tarde, en una jornada a pleno sol.
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El pico más alto de este verdadero "veranito" otoñal se registrará el viernes 1 de mayo, justo para disfrutar del feriado por el Día del Trabajador. Las proyecciones oficiales marcan una temperatura máxima de 24 grados y una mínima muy amena de 16 grados. A partir del sábado, el ingreso de nuevas corrientes hará descender sutilmente las marcas, estabilizándose en máximas de 17 grados para el cierre del ansiado descanso.
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