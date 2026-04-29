Cambió el pronóstico: viento anticiclónico y mucho calor este fin de semana largo del Día del Trabajador

El pico más alto de este verdadero "veranito" otoñal se registrará el viernes 1 de mayo, justo para disfrutar del feriado por el Día del Trabajador. Las proyecciones oficiales marcan una temperatura máxima de 24 grados y una mínima muy amena de 16 grados. A partir del sábado, el ingreso de nuevas corrientes hará descender sutilmente las marcas, estabilizándose en máximas de 17 grados para el cierre del ansiado descanso.