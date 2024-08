Quién es Cecilia Hermoso, la CM de Dylan mencionada por Fabiola Yañez en su denuncia

image.png

“En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con el, lo cual el negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”, aseguró Fabiola.

Quién es la CM de Dylan mencionada por Fabiola Yañez

Cecilia del Milagro Hermoso González, una figura que hasta hace poco se mantenía en las sombras del ámbito digital, fue tendencia este lunes luego de la denuncia de Fabiola Yañez.

Fue directora de comunicación digital del Gobierno anterior y encargada de las redes sociales de Alberto Fernández. Fue la responsable de gestionar la cuenta de Instagram de Dylan, el famoso perro collie de Fernández, que desde 2019 se convirtió en un inusual canal de comunicación extraoficial para el entonces presidente.

La cuenta, que comenzó con publicaciones esporádicas, recobró actividad coincidiendo con el anuncio de la candidatura presidencial de Alberto en mayo de ese año, lo que dejó en evidencia la estrategia digital detrás del perfil de la mascota presidencial.

image.png

Hermoso manejaba las cuentas de Fernández, muy activas en especial durante la pandemia. Justamente la cuenta de su mascota se convirtió en una herramienta para que el mandatario pudiera expresarse de manera más informal sobre temas que desde las cuentas oficiales no se atrevería a abordar.