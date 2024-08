Fabiola Yañez relató las infidelidades de Alberto Fernández: la engañaba con la CM de Dylan

“En diciembre 2016 regresé y volví a vivir con él, me prometió casarse, tener hijo, todo nuevamente como al principio, pero volvió el hostigamiento, la persecución constante, y mientras yo no daba motivos para esto, en paralelo me llegaban mensajes de muchas mujeres que decían estar teniendo historias intimas con el, lo cual el negaba. Incluso la persona que le manejaba la cuenta de Dylan, y que hoy maneja en gran medida toda la comunicación de Fernández, era una de estas personas”, aseguró Fabiola.

La mujer mencionada sería Cecilia Hermoso, la community manager responsable de las redes sociales del Gobierno durante la gestión del ex presidente, de acuerdo con Infobae.

No es la única infidelidad que denunció la ex primera dama a lo largo del escrito que se conoció este lunes, luego que se levantara el secreto de sumario.

“Un día, llegando a la reunión del grupo, manejando mi auto, me llama una amiga desde México, y me dice 'me acaba de escribir Alberto', primero le mandó un punto, y luego le dijo: 'te tengo acá en mi teléfono no sé cómo, qué linda sos'. Ni siquiera recordaba que la tenía guardado en sus contactos porque era amiga mía. Yo lo llamé, le gritaba y él me decía que estaba loca, que eran pavadas. Así estuve, en tratamiento pagado por el Ineco durante más de un año hasta que no fui más”, sostuvo Fabiola en el escrito.