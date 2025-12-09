Alcoholemia en Pinamar: un hombre manejaba un cuatriciclo borracho y a un automovilista le dio 2,21 en el test

Embed - Seguridad Vial on Instagram: " PINAMAR: DOS CASOS QUE EXPUSIERON EL PELIGRO DEL ALCOHOL AL VOLANTE Durante controles de alcoholemia y documentación realizados el fin de semana largo en Pinamar, la ANSV detectó dos casos que encendieron las alarmas: 2,21 g/l, uno de los valores más altos del fin de semana. 0,46 g/l, en un conductor de un vehículo recreativo de alta potencia. Estos vehículos tienen menor estabilidad y protección. Con alcohol en sangre, un error mínimo puede terminar en tragedia. Los operativos fueron en distintos puntos de la ciudad y se realizaron en conjunto con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar. @transportepba @muni_pinamar"

