Alcoholemia en Pinamar: un hombre manejaba un cuatriciclo borracho y a un automovilista le dio 2,21 en el test
Dos conductores dieron positivo en los operativos de alcoholemia del fin de semana largo en Pinamar, con niveles que encendieron la preocupación de las autoridades y reavivaron el pedido de extremar los cuidados al volante.
Dos episodios de alcoholemia detectados durante los operativos preventivos realizados en Pinamar en pleno fin de semana largo encendieron nuevas alertas en la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). El organismo volvió a remarcar la gravedad de manejar bajo los efectos del alcohol, especialmente en una ciudad que cada temporada recibe miles de turistas y donde aumenta la circulación de vehículos en zonas céntricas y balnearios.
El caso más preocupante fue el de un automovilista que arrojó 2,21 gramos de alcohol por litro de sangre, uno de los registros más altos del día y claramente muy por encima del límite legal. Desde la ANSV insistieron en que valores tan elevados representan un riesgo extremo tanto para el conductor como para terceros.
En otro de los puntos de control, los agentes detectaron a un hombre que circulaba en cuatriciclo con 0,46 g/l, una cifra que también excede lo permitido. Voceros del organismo remarcaron que este tipo de rodados “tiene menor estabilidad y prácticamente no ofrece protección ante un impacto”, por lo que “con alcohol en sangre, un error mínimo puede terminar en tragedia”, recalcaron.
El video del procedimiento con el conductor del cuatriciclo —registrado por los equipos que participan del operativo— fue difundido posteriormente por la ANSV para reforzar el mensaje preventivo y exhibir el trabajo realizado en la zona costera.
Los controles de alcoholemia y de documentación se desplegaron a lo largo de distintos accesos y avenidas de Pinamar. Participaron equipos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, del gobierno bonaerense y del municipio, dentro del esquema de vigilancia vial previsto para el inicio de la temporada de verano. Según fuentes oficiales, este tipo de acciones se intensificarán en las próximas semanas para reducir riesgos en momentos de alta afluencia turística.
