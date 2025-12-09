Causa ANDIS: liberaron a Pablo Atchabahian, uno de los principales acusados por las supuestas coimas

Con el fallo de la sala II de la Cámara recupera su libertad, luego de que su defensor Mariano Fragueiro Frias pidiera a los camaristas revocar la prisión al denunciar que la acusación “construyó” un supuesto riesgo procesal sin haberlo citado previamente en la causa.

El otro detenido es Miguel Ángel Calvete, pero no propiamente por la causa Andis, sino porque está condenado en una causa acusado de confirmar una organización destinada a facilitar la prostitución.