Causa ANDIS: liberaron a Pablo Atchabahian, uno de los principales acusados por las supuestas coimas
El médico urólogo y exfuncionario del área de Salud estaba detenido bajo prisión domiciliaria desde el pasado 14 de noviembre.
La Cámara Federal porteña revocó el arresto domiciliario que pesaba sobre Pablo Atchabahian, uno de los principales acusados y hasta ahora detenido de la causa en la que se investigan supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó su liberación.
En este sentido, se dispuso que el juez Sebastián Casanello a cargo de la causa puede fijar alguna otra medida alternativa, que guarde proporcionalidad, y similar a la impuesta respecto de otros acusados.
“La medida adoptada sólo respecto de Atchabahian dejó de ser proporcional, y otras restricciones menos lesivas y similares a las adoptadas respecto de los restantes imputados se presentan suficientes para garantizar el regular curso de este proceso”, advirtió la Cámara Federal.
Quién es Pablo Atchabahian
Pablo Atchabahian es médico urólogo, fue funcionario de ANDIS, ocupó el rol que tenía Daniel Garbellini como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Según la fiscalía, daba órdenes desde afuera del organismo, dado que tenía operadores que respondían a sus órdenes dentro de la Andis.
Fue el único detenido por este caso. Se negó a declarar y hasta ahora continuaba preso en Mendoza.
Con el fallo de la sala II de la Cámara recupera su libertad, luego de que su defensor Mariano Fragueiro Frias pidiera a los camaristas revocar la prisión al denunciar que la acusación “construyó” un supuesto riesgo procesal sin haberlo citado previamente en la causa.
El otro detenido es Miguel Ángel Calvete, pero no propiamente por la causa Andis, sino porque está condenado en una causa acusado de confirmar una organización destinada a facilitar la prostitución.
