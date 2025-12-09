Brutal agresión a profesor de kickboxing en Carmen de Areco: "Tengo la cara quebrada en tres partes"

Además, el entrenador denunció las dificultades económicas que enfrenta para costear el tratamiento: “Quiero contarles que tengo que costearme la operación, no tengo obra social, no tengo cómo moverme, no tengo cómo costear todos los gastos y a raíz de esto quería ver si me podían ayudar: me tengo que hacer atender por un oculista, que me vea un cirujano la cara, la oreja también porque no escucho”.

La comunidad de Carmen de Areco y seguidores del kickboxing se movilizó rápidamente, difundiendo mensajes de apoyo y recolectando fondos para cubrir la atención médica del entrenador.