Brutal agresión a profesor de kickboxing en Carmen de Areco: "Tengo la cara quebrada en tres partes"
El entrenador relató el calvario que atraviesa tras el ataque y pidió ayuda para costear su operación. El impactante video.
Alexis Nicolás Acuña, profesor de kickboxing en un gimnasio de Carmen de Areco, rompió el silencio tras sufrir un violento ataque por la espalda que dejó profundas secuelas físicas. El hecho, ocurrido el pasado miércoles dentro del establecimiento, fue registrado por las cámaras de seguridad y rápidamente generó conmoción entre la comunidad local y la comunidad de artes marciales.
En un video compartido en sus redes sociales, Alexis detalló la gravedad de sus lesiones y el impacto que esta agresión tuvo en su vida diaria: “Creo que todos saben que es lo que me está pasando. No puedo modular bien, tengo la cara quebrada en tres partes, necesito una operación y tengo que viajar a San Nicolás”, contó con voz entrecortada el deportista.
El profesional del kickboxing, que se había preparado durante años para competir a nivel profesional, explicó cómo esta situación interrumpió abruptamente su carrera: “Soy un peleador que estaba preparado para ser profesional, una carrera de varios años en preparación y siendo profe me acaba de pasar esto”.
A pesar de la magnitud del ataque, Alexis evitó dar detalles sobre quién lo agredió o las circunstancias exactas del hecho, pero dejó en claro que el golpe le provocó lesiones múltiples que afectan su salud cotidiana: “No puedo escuchar, estoy inmovilizado, no puedo comer, no puedo abrir la boca, estoy mareado, tengo dolores de cabeza, no estoy bien”, precisó.
Además, el entrenador denunció las dificultades económicas que enfrenta para costear el tratamiento: “Quiero contarles que tengo que costearme la operación, no tengo obra social, no tengo cómo moverme, no tengo cómo costear todos los gastos y a raíz de esto quería ver si me podían ayudar: me tengo que hacer atender por un oculista, que me vea un cirujano la cara, la oreja también porque no escucho”.
La comunidad de Carmen de Areco y seguidores del kickboxing se movilizó rápidamente, difundiendo mensajes de apoyo y recolectando fondos para cubrir la atención médica del entrenador.
