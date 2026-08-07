Alcoholizado y con licencia falsa por la autopista Riccheri: la millonaria multa que deberá pagar
El hecho fue descubierto durante un operativo de control de la ANSV. El conductor podría afrontar una causa penal.
Un conductor de 33 años deberá afrontar una multa millonaria tras ser detectado cuando manejaba alcoholizado y con una licencia de conducir falsa por la autopista Riccheri. Todo se descubrió gracias a un control de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante un operativo realizado en el peaje Agüero.
Según informaron las autoridades intervienes, el test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,34 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que fue sancionado y se le impidió continuar manejando.
Sin embargo, luego del test positivo, los agentes advirtieron que la infracción era mucho más escandalosa: no solo circulaba alcoholizado, sino que utilizaba una Licencia Nacional de Conducir falsa.
Desde la ANSV detallaron que el documento exhibía diferencias en su impresión y carecía de las medidas de seguridad visibles bajo luz ultravioleta. La consulta al Sistema Nacional de Licencias confirmó que el conductor no contaba con una licencia habilitante vigente y, al ser consultado, reconoció que el documento era falso.
Como consecuencia, se labró un acta de infracción por la que deberá pagar una multa superior a los 4,4 millones de pesos, se retuvo el vehículo y se dio intervención a la Justicia por el presunto delito de falsificación de documento público, un hecho previsto en el Código Penal.
El operativo se realizó el domingo a la madrugada y se controlaron en total 2.300 vehículos, donde fueron sancionados 91 conductores, de los cuales 83 fueron por alcoholemia positiva.
Cómo detecta la ANSV una licencia de conducir falsa
En cada fiscalización, los agentes verifican la autenticidad de la Licencia Nacional de Conducir mediante el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), que permite comprobar en tiempo real si el conductor está habilitado y si los datos coinciden con el documento presentado.
Además, la licencia física cuenta con distintas medidas de seguridad, entre ellas un tinte UV visible bajo luz ultravioleta, un número de insumo único y un código de seguridad individual, elementos que permiten identificar rápidamente si el documento está falsificado.
Desde la ANSV remarcaron que cada control evita que conductores sin habilitación, alcoholizados o con documentación falsa sigan circulando por las rutas argentinas. "Detectar estas conductas a tiempo es una herramienta fundamental para prevenir siniestros viales y proteger a quienes cumplen las normas", sostuvieron.
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