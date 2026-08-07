Alcoholizado y con licencia falsa por la autopista Riccheri: la millonaria multa que deberá pagar

El operativo se realizó el domingo a la madrugada y se controlaron en total 2.300 vehículos, donde fueron sancionados 91 conductores, de los cuales 83 fueron por alcoholemia positiva.

Cómo detecta la ANSV una licencia de conducir falsa

En cada fiscalización, los agentes verifican la autenticidad de la Licencia Nacional de Conducir mediante el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC), que permite comprobar en tiempo real si el conductor está habilitado y si los datos coinciden con el documento presentado.

Además, la licencia física cuenta con distintas medidas de seguridad, entre ellas un tinte UV visible bajo luz ultravioleta, un número de insumo único y un código de seguridad individual, elementos que permiten identificar rápidamente si el documento está falsificado.

Desde la ANSV remarcaron que cada control evita que conductores sin habilitación, alcoholizados o con documentación falsa sigan circulando por las rutas argentinas. "Detectar estas conductas a tiempo es una herramienta fundamental para prevenir siniestros viales y proteger a quienes cumplen las normas", sostuvieron.