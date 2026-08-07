Un hombre fue atacado por dos perros en un country y sus dueños deberán pagarle una suma millonaria

Además, una pericia médica estableció que el hombre quedó con una incapacidad física parcial y permanente del 11%, atribuida a las secuelas funcionales y a la cicatriz producto de la operación.

La responsabilidad de los dueños de los perros

Perro de raza Staffordshire Bull Terrier

El fallo fue dictado por la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que confirmó la responsabilidad de los propietarios de los perros.

Al analizar el caso, los jueces señalaron que el Código Civil y Comercial establece una responsabilidad objetiva por los daños provocados por animales. En ese marco, consideraron que “los propietarios no lograron demostrar ninguna circunstancia que los eximiera de responder por el ataque”.

Para la Cámara, las lesiones sufridas por el vecino fueron consecuencia directa de que los perros salieran del lote y atacaran tanto a su mascota como a él.

El hombre también había reclamado contra el consorcio del barrio privado y había señalado que anteriormente se habían registrado otros episodios similares protagonizados por esos animales.

Sin embargo, la Cámara consideró que el consorcio había actuado de acuerdo con las normas internas del country. Los magistrados remarcaron que los propietarios de los perros habían sido apercibidos y multados y que el reglamento contemplaba sanciones para los casos de mascotas que circularan sueltas.

Por otra parte, los jueces indicaron que no se había acreditado una demora del personal de seguridad ni un incumplimiento de las obligaciones que correspondían al barrio. Por ese motivo, descartaron que el consorcio tuviera responsabilidad en el hecho y confirmaron que la indemnización debía quedar exclusivamente a cargo de los propietarios de los dos perros.