Un hombre fue atacado por dos perros en un country y sus dueños deberán pagarle una suma millonaria
El hombre fue mordido por dos Bull Terrier cuando paseaba con su mascota y sufrió graves heridas en una de sus manos.
Un hombre fue atacado por dos perros dentro de un country en la localidad de Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar, y, tras iniciar una demanda, la Justicia determinó que los dueños de los animales deberán indemnizarlo con una suma millonaria.
Cómo fue el ataque de los perros
El brutal episodio ocurrió el 18 de agosto de 2022 cuando el hombre caminaba por el interior del country junto a su perro, un Schnauzer mini. De un momento a otro, dos Staffordshire Bull Terrier se escaparon de un lote y se abalanzaron sobre su mascota.
Según contó la víctima durante el proceso judicial, los perros atacaron a su mascota y comenzaron a morderla. Ante esa situación, intentó intervenir para separarlos, mientras otros vecinos también se acercaron para intentar controlar a los animales. En medio del episodio, el hombre sufrió una grave lesión en su mano derecha.
La investigación incorporó testimonios de personas que presenciaron el ataque y un peritaje informático realizado sobre las cámaras de seguridad del barrio. A partir del análisis de esas imágenes, se determinó que los dos perros Bull Terrier se encontraban sueltos y circulaban por las calles internas del country.
La documentación médica también fue incorporada al expediente. Los estudios determinaron que el hombre había sufrido una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha. Días después del ataque tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica.
Además, una pericia médica estableció que el hombre quedó con una incapacidad física parcial y permanente del 11%, atribuida a las secuelas funcionales y a la cicatriz producto de la operación.
La responsabilidad de los dueños de los perros
El fallo fue dictado por la Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que confirmó la responsabilidad de los propietarios de los perros.
Al analizar el caso, los jueces señalaron que el Código Civil y Comercial establece una responsabilidad objetiva por los daños provocados por animales. En ese marco, consideraron que “los propietarios no lograron demostrar ninguna circunstancia que los eximiera de responder por el ataque”.
Para la Cámara, las lesiones sufridas por el vecino fueron consecuencia directa de que los perros salieran del lote y atacaran tanto a su mascota como a él.
El hombre también había reclamado contra el consorcio del barrio privado y había señalado que anteriormente se habían registrado otros episodios similares protagonizados por esos animales.
Sin embargo, la Cámara consideró que el consorcio había actuado de acuerdo con las normas internas del country. Los magistrados remarcaron que los propietarios de los perros habían sido apercibidos y multados y que el reglamento contemplaba sanciones para los casos de mascotas que circularan sueltas.
Por otra parte, los jueces indicaron que no se había acreditado una demora del personal de seguridad ni un incumplimiento de las obligaciones que correspondían al barrio. Por ese motivo, descartaron que el consorcio tuviera responsabilidad en el hecho y confirmaron que la indemnización debía quedar exclusivamente a cargo de los propietarios de los dos perros.
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