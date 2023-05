Insólito: un ladrón robó un kiosco delante de un patrullero en Aldo Bonzi

Mientras tanto, a 30 metros del lugar se encontraba estacionado un móvil policial del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) con dos policías que en ningún momento bajaron del patrullero para detener al delincuente.

Tras permanecer durante varios minutos dentro del kiosco, el ladrón se escapó con dos bolsas grandes llenas de cigarrillos y chocolates.

robo

“El ladrón entró y estuvo 20 minutos adentro. Incluso un perro se asustó y le ladró. Se llevó cigarrillos, chocolates y herramientas que tenemos guardadas. La secuencia completa del video es increíble. Se fue caminando con dos bolsas gigantes y dejó la reja apoyada”, contaron Facundo y Jazmín, dueños del kiosco.

La pareja supone que los policías “estaban durmiendo” cuando sucedió el hecho.

Facundo contó que al día siguiente, cuando llegó a su local y se percató de lo que había sucedido, se dirigió hasta el patrullero y les golpeó la ventanilla: "(El policía) Estaba con el teléfono en la mano. Le pregunto si habían estado todo el día ahí y me dice que sí. Ahí fue cuando le digo que me habían robado y se bajaron del patrullero. Me decían que no podía ser”, relató.

Agregaron que, a raíz el no accionar de los policías, “el único que pidió disculpas fue el comisario” y que incluso los vecinos aseguraron que el delincuente fue visto varias veces en esa localidad y en Ciudad Evita: “Una señora contó que se subió a un colectivo y le dijo al chofer que se había hecho el día con los cigarrillos y los chocolates”, contó el dueño del kiosco en TN.