San Cristóbal despide a Ian: comenzó el velatorio del adolescente asesinado en la escuela

despedida ian cabrera La comunidad con velas despidió a Ian. Foto Rosario 3.

A unas cuadras, en la puerta del colegio, hay globos blancos. Algunos están desinflados. Otros apenas se sostienen. Hay velas. Carteles. Mensajes escritos con la urgencia del dolor. “Justicia por Ian”.

Hoy, San Cristóbal despide a un chico. Pero también despide algo más. La idea de que ciertas cosas no podían pasar. La ilusión de que la escuela era siempre un lugar seguro. La tranquilidad de un pueblo que ahora se mira distinto.

El dolor es de la familia. Pero también es de todos. De cada madre que hoy abraza un poco más fuerte. De cada padre que mira a su hijo con miedo. De cada docente que vuelve al aula con el corazón en alerta.

La marcha que habló sin palabras

San Cristóbal no sólo llora: también acompaña. En las horas posteriores al crimen ocurrido en la Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”, el pueblo se reunió otra vez. Pero esta vez no fue en la vereda de una sala velatoria. Fue en la calle. Con velas. Con pasos lentos. Con un silencio que decía todo.

despedida ian cabrera La comunidad con velas despidió a Ian. Foto Rosario 3.

Cientos de vecinos, alumnos, familias enteras salieron a homenajear a Ian. No hubo gritos.

No hubo consignas estridentes. Hubo algo más profundo: respeto.

La marcha avanzó en silencio, como si cada paso pesara. Como si cada persona llevara una parte del dolor del otro. Compañeros de escuela, docentes, amigos, vecinos. Todos unidos por una ausencia imposible de asimilar.