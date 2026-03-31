San Cristóbal despide a Ian: comenzó el velatorio del adolescente asesinado en la escuela
Ian Cabrera tenía 13 años. Murió dentro de su escuela. Hoy, su pueblo lo vela entre chicharras y abrazos.
La ciudad de San Cristóbal atraviesa su segunda jornada de duelo tras el crimen ocurrido este lunes por la mañana en la Escuela N° 40 “Mariano Moreno”. Desde las primeras horas de hoy, se lleva a cabo el velatorio de Ian Cabrera, el alumno de 13 años que perdió la vida tras ser atacado con una escopeta por un compañero de clases.
La ceremonia fúnebre se desarrolla en una sala de sepelios céntrica, donde el entorno más cercano del adolescente se congregó para darle el último adiós. La conmoción en la localidad es absoluta y se ve reflejada en la paralización de diversas actividades institucionales y comerciales en señal de respeto.
El entierro se realizará a las 10 de la mañana de este martes 31 de marzo, en el Cementerio Municipal de San Cristóbal.
En la vereda de la mutual hay chicharras, silencio, algunas motos que aminoran la velocidad como muestra de respeto y para mirar a quienes están acompañando a la familia del nene asesinado, y algunas bicicletas apoyadas contra las ochavas. Sin candado, como todavía quedan las puertas de muchas casas en este pueblo en el que, según el último censo nacional, viven unas 15.000 personas.
El silencio también se interrumpe cuando, varias veces en apenas un rato, una mamá o un papá le dicen “vamos, vamos” a un hijo de la edad de Ian. Un hijo que sale de la casa velatoria caminando despacito y que, probablemente, acaba de ver el primer ataúd de su vida. El de un amiguito de su tamaño. La mamá o el papá apuran el paso hasta un auto o una moto para irse lo más rápido posible de esta cuadra, y en ese apuro entran la desesperación por contener a su hijo y el horror de que el ataúd tiene su mismo tamaño.
A unas cuadras, en la puerta del colegio, hay globos blancos. Algunos están desinflados. Otros apenas se sostienen. Hay velas. Carteles. Mensajes escritos con la urgencia del dolor. “Justicia por Ian”.
Hoy, San Cristóbal despide a un chico. Pero también despide algo más. La idea de que ciertas cosas no podían pasar. La ilusión de que la escuela era siempre un lugar seguro. La tranquilidad de un pueblo que ahora se mira distinto.
El dolor es de la familia. Pero también es de todos. De cada madre que hoy abraza un poco más fuerte. De cada padre que mira a su hijo con miedo. De cada docente que vuelve al aula con el corazón en alerta.
La marcha que habló sin palabras
San Cristóbal no sólo llora: también acompaña. En las horas posteriores al crimen ocurrido en la Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”, el pueblo se reunió otra vez. Pero esta vez no fue en la vereda de una sala velatoria. Fue en la calle. Con velas. Con pasos lentos. Con un silencio que decía todo.
Cientos de vecinos, alumnos, familias enteras salieron a homenajear a Ian. No hubo gritos.
No hubo consignas estridentes. Hubo algo más profundo: respeto.
La marcha avanzó en silencio, como si cada paso pesara. Como si cada persona llevara una parte del dolor del otro. Compañeros de escuela, docentes, amigos, vecinos. Todos unidos por una ausencia imposible de asimilar.
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