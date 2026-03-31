Lucas Pertossi reveló qué habló con Máximo Thomsen tras el crimen de Fernando Báez Sosa

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Después de comer en el local de comidas rápidas todos se fueron a dormir. “El boliche seguía normal, no vimos nada raro”, mencionó.

A la mañana siguiente, la policía llegó a la casa en la que se hospedaban y los detuvo de inmediato: "Un policía nos preguntó si sabíamos por qué estábamos presos y nos dijo ‘ustedes mataron a un pibe’. Cuando dijo eso se me cayó el mundo entero, no lo podía creer", sostuvo.

Lucas Pertossi está condenado a 15 años de cárcel como "partícipe secundario" de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado por dos o más personas y por alevosía en concurso ideal de lesiones leves".

“Yo lo tomo como una tragedia porque pasó de una pelea que terminó mal”, dijo sobre el crimen.