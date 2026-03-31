Habló el portero que redujo al tirador del colegio de San Cristóbal: "Me apuntó, pero no llegó a gatillar"

También advirtió que el joven manipulaba el arma con facilidad. “Tenía los cartuchos colgados al costado, cruzados. Vi cuando cargó los tiros que tiró últimos”, detalló. Además, consideró que los disparos finales fueron efectuados sin un objetivo claro: “Tiraba a cualquier lado”.

El portero hizo hincapié en el desconcierto del agresor luego del ataque. “No sabía qué responderme cuando le hablé”, agregó sobre el breve intercambio que mantuvieron antes de que lograra desarmarlo.

La secuencia de los hechos comenzó cerca de las 7 mañana, cuando el estudiante de 15 años ingresó a la escuela portando el arma de fuego escondida en un estuche de guitarra. Estando en el pasillo les preguntó a sus amigos dónde quedaba el baño. “Conocía perfectamente dónde estaba el baño, si hace tres años va a la escuela”, dijo uno de los chicos, sorprendido.

Sin un vínculo cercano con los alumnos, el hombre explicó que reaccionó por impulso: “Casi que no los conozco, solo a los que saludan cuando acomodamos las bicicletas. No sé qué se me pasó por la cabeza, fui y le saqué el arma”.

Padre de un nene de 9 años, reconoció que en esos segundos también pensó en su familia: “Se me pasaron muchas cosas por la cabeza”. “Salvé a muchos chicos. Podría haber matado a más alumnos”, sostuvo.

El adolescente fue derivado a un centro de alojamiento para menores en Santa Fe. Debido a que la nueva Ley Penal Juvenil aún no está en vigencia, esta normativa no se aplicará a este caso. Por ello, el menor permanece bajo la órbita de la Justicia juvenil provincial y es considerado inimputable.