Alerta amarilla por tormentas para este miércoles: el informe del Servicio Meteorológico Nacional
La advertencia del organismo afecta a siete territorios del país. Enterate qué zonas atravesarán con malas condiciones climáticas la mitad de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha activado una alerta amarilla para este miércoles 4 de marzo. En este sentido, se prevé que el mal tiempo afecte principalmente a siete regiones de la Argentina, con fenómenos que podrían ser localmente intensos.
Ante este panorama, el organismo difundió un listado de recomendaciones esenciales para garantizar la seguridad de cada ciudadano.
Alerta amarilla por tormentas para este miércoles
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este miércoles son Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba y San Luis.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario