Doble femicidio en Córdoba: los mensajes de Pablo Laurta que anticiparon el horror

CHAT FEMICIDA 2

Días más tarde, volvió a la carga con argumentos en los que intentaba victimizarse: "Imagino que le habrás transmitido en octubre las aclaraciones que te hice sobre el proceso legal de restitución y que el resto son fabricaciones suyas para tratar de justificar la obstrucción de contacto", expuso.

Cuando Laura intentó mantener distancia, Pablo Laurta insistió: "Te entiendo y es razonable que pienses así. Ahora, conociendo en profundidad a Luna y Mariel, habiendo convivido con ellas y con Pedro, sé que quedar atrapado ahí representa un enorme riesgo para él".

"Si estuvieras en mi lugar y supieras lo que yo sé, estoy seguro de que harías todo lo que esté a tu alcance por sacarlo de ahí cuanto antes, y porque se haga justicia", agregó.

CHAT FEMICIDA 1

La vecina llegó a ofrecerle su cuenta bancaria para transferir dinero al hijo, al que describió como "un niño excepcional", algo que el uruguayo desestimó: "Dada la situación de peligro para su integridad en la que de momento permanece, sería un grave error consentirla y no es conveniente que contribuyamos de ninguna manera a perpetuar dicha situación", respondió.

"Entiendo tu posición, especialmente dada tu cercanía y afinidad con Luna y Mariel, pero creo que tus apreciaciones no son correctas y no toman en cuenta hechos que seguramente desconozcas", comentó.

CHAT FEMICIDA 3

En otro tramo, se refirió al estado del niño: "A pesar de los intentos de ocultarnos lo que atraviesa Pedro, sabemos perfectamente que no está bien: que ha desarrollado trastornos en su comportamiento, en el habla, que en múltiples ocasiones ha mostrado señales de haber sido afectado psicológicamente, y que en ese sentido, Luna tampoco está bien. Nuestra prioridad ahora es garantizar su seguridad, su pronto regreso a un entorno sano y el esclarecimiento de toda esta situación”, concluyó.

CHAT FEMICIDA 4

El último mensaje de Laurta llegó el 28 de agosto, menos de dos meses antes del crimen y secuestro: "Esta chica Luna vive mintiendo y yo tengo que aclarar. A ella nadie le dio la casa. El dueño soy yo y nadie más. Lo que ella pidió es permiso para quedarse en mi casa hasta la mayoría de Pedro. Pero nada más que eso, y nada evita que yo la venda mañana", relató.

"Hay una cautelar, pero pagando unas chirolas se resuelve. Así que probablemente esa sea la vía que siga, la de venderla sin poderla mostrar, porque el sistema judicial tiene una corrupción espantosa y por esa vía... es muy difícil hacer justicia. Voy a ofrecerla por prácticamente nada al final, así que si estás interesada o sabés de alguien, te agradezco me avises", finalizó.

CHAT FEMICIDA 5