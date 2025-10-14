Doble femicidio en Córdoba: los mensajes de Pablo Laurta que anticiparon el horror
Una vecina de Luna Giardina reveló los chats que mantuvo con el doble femicida, en los que justificaba sus acciones y acusaba a su expareja de “mentir” y “poner en riesgo” al hijo que tenían en común.
Una vecina de Luna Giardina, la joven asesinada junto a su madre en Córdoba, reveló una serie de mensajes escalofriantes que había recibido de Pablo Laurta, expareja de la víctima y principal acusado del doble femicidio ocurrido en el barrio Villa Serrana.
El primer contacto entre Laurta y la mujer, identificada como Laura, que reside frente a la casa de las dos víctimas y el hijo de seis años de la pareja; fue el 10 de marzo de 2025, siete meses antes del ataque. En ese momento, el hombre buscaba información sobre el niño y se mostraba preocupado por el conflicto judicial con su expareja.
"Buen día, Laura, ¿cómo estás? ¿Has tenido alguna noticia de Pedro? ¿Cómo lo has visto? La situación nos tiene a toda la familia paterna, abuelos y padrino, en vilo por no saber nada de él, luego de que Luna, después de incomunicarlo, reclamara dinero como condición para dejar verlo o recibir noticias. Por eso, lo que sepas y te sientas cómoda de contarme, te lo agradezco", escribió el uruguayo, mientras intentaba explicar su postura.
Poco después, Laurta volvió a escribirle, esta vez, con un tono más agresivo: "Aprovecho para avisarte que Luna te involucró indirectamente en una presentación que hizo en un juzgado, alegando que te mandé audios insinuando que me voy a llevar a Pedro por la fuerza".
En otros mensajes, el presunto femicida buscó mostrarse empático: "Quedate tranquila que sé que vos no le dijiste eso y es ella la que está mintiendo", aseguró.
Días más tarde, volvió a la carga con argumentos en los que intentaba victimizarse: "Imagino que le habrás transmitido en octubre las aclaraciones que te hice sobre el proceso legal de restitución y que el resto son fabricaciones suyas para tratar de justificar la obstrucción de contacto", expuso.
Cuando Laura intentó mantener distancia, Pablo Laurta insistió: "Te entiendo y es razonable que pienses así. Ahora, conociendo en profundidad a Luna y Mariel, habiendo convivido con ellas y con Pedro, sé que quedar atrapado ahí representa un enorme riesgo para él".
"Si estuvieras en mi lugar y supieras lo que yo sé, estoy seguro de que harías todo lo que esté a tu alcance por sacarlo de ahí cuanto antes, y porque se haga justicia", agregó.
La vecina llegó a ofrecerle su cuenta bancaria para transferir dinero al hijo, al que describió como "un niño excepcional", algo que el uruguayo desestimó: "Dada la situación de peligro para su integridad en la que de momento permanece, sería un grave error consentirla y no es conveniente que contribuyamos de ninguna manera a perpetuar dicha situación", respondió.
"Entiendo tu posición, especialmente dada tu cercanía y afinidad con Luna y Mariel, pero creo que tus apreciaciones no son correctas y no toman en cuenta hechos que seguramente desconozcas", comentó.
En otro tramo, se refirió al estado del niño: "A pesar de los intentos de ocultarnos lo que atraviesa Pedro, sabemos perfectamente que no está bien: que ha desarrollado trastornos en su comportamiento, en el habla, que en múltiples ocasiones ha mostrado señales de haber sido afectado psicológicamente, y que en ese sentido, Luna tampoco está bien. Nuestra prioridad ahora es garantizar su seguridad, su pronto regreso a un entorno sano y el esclarecimiento de toda esta situación”, concluyó.
El último mensaje de Laurta llegó el 28 de agosto, menos de dos meses antes del crimen y secuestro: "Esta chica Luna vive mintiendo y yo tengo que aclarar. A ella nadie le dio la casa. El dueño soy yo y nadie más. Lo que ella pidió es permiso para quedarse en mi casa hasta la mayoría de Pedro. Pero nada más que eso, y nada evita que yo la venda mañana", relató.
"Hay una cautelar, pero pagando unas chirolas se resuelve. Así que probablemente esa sea la vía que siga, la de venderla sin poderla mostrar, porque el sistema judicial tiene una corrupción espantosa y por esa vía... es muy difícil hacer justicia. Voy a ofrecerla por prácticamente nada al final, así que si estás interesada o sabés de alguien, te agradezco me avises", finalizó.
